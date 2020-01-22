Путин потребовал не растягивать время при реализации послания

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При реализации послания Федеральному собранию нельзя растягивать время, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Липецкой области.
Путин потребовал не растягивать время при реализации послания
  • РИА Новости

«На организацию всей этой работы нужно определённое время, но я с вами полностью согласен, нельзя его бесконечно растягивать — оно не должно быть резиновым», — сказал он.

Ранее в Кремле подчеркнули, что любые инициативы, которые предлагает глава государства, реализуются в приоритетном порядке.

15 января Путин выступил с посланием ФС, представив ряд инициатив, включая меры социальной поддержки. В частности, среди них — сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала. 

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