Путин потребовал не растягивать время при реализации послания

При реализации послания Федеральному собранию нельзя растягивать время, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Липецкой области.

«На организацию всей этой работы нужно определённое время, но я с вами полностью согласен, нельзя его бесконечно растягивать — оно не должно быть резиновым», — сказал он.

Ранее в Кремле подчеркнули, что любые инициативы, которые предлагает глава государства, реализуются в приоритетном порядке.

15 января Путин выступил с посланием ФС, представив ряд инициатив, включая меры социальной поддержки. В частности, среди них — сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала.