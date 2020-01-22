Путин назвал сроки разработки нормативных актов по маткапиталу

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Нормативные акты по материнскому капиталу, в том числе на первого ребёнка, должны быть разработаны за несколько месяцев, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Липецкой области.
Путин назвал сроки разработки нормативных актов по маткапиталу
  • РИА Новости

«Правительство должно разработать соответствующую нормативную базу в течение нескольких месяцев. Вот Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер. — RT) обещает уже в марте это сделать», — сказал глава государства.

По его словам, некоторые вещи должны сделать к июлю, но всё равно выплаты будут начисляться с 1 января.

Ранее Путин потребовал не растягивать время при реализации послания Федеральному собранию.

15 января российский лидер, выступая с посланием ФС, предложил продлить до конца 2026 года материнский капитал. Он также выступил с инициативой выдавать его уже при рождении первенца.

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