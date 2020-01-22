Путин назвал сроки разработки нормативных актов по маткапиталу
- РИА Новости
«Правительство должно разработать соответствующую нормативную базу в течение нескольких месяцев. Вот Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер. — RT) обещает уже в марте это сделать», — сказал глава государства.
По его словам, некоторые вещи должны сделать к июлю, но всё равно выплаты будут начисляться с 1 января.
Ранее Путин потребовал не растягивать время при реализации послания Федеральному собранию.
15 января российский лидер, выступая с посланием ФС, предложил продлить до конца 2026 года материнский капитал. Он также выступил с инициативой выдавать его уже при рождении первенца.