Минтруд назвал сроки формирования новой потребительской корзины

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Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что ведомство намерено сформировать новую структуру потребительской корзины к 1 января 2021 года.
Минтруд назвал сроки формирования новой потребительской корзины
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Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Продолжаем двигаться вперёд с точки зрения формирования новых подходов к определению прожиточного минимума. К новой структуре потребительской корзины должны прийти 1 января 2021 года», — заявил он.

По его словам, в министерстве создана рабочая группа, в которую вошли ведущие эксперты в этой области и специалисты сферы здравоохранения, которые помогают в работе по изменению состава и структуры потребительской корзины.

«Как следствие, она приведёт к изменению и пересмотру методик и параметров прожиточного минимума», — сказал Котяков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости пересмотра структуры потребительской корзины, поскольку в ней не хватает овощей, фруктов, рыбы и мяса.

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