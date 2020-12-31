Минтруд рассчитал размер прожиточного минимума за 2020 год

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Министерство труда России предварительно рассчитало размер прожиточного минимума на душу населения за 2020 год, который, как ожидается, составит 11 301 рубль.
Минтруд рассчитал размер прожиточного минимума за 2020 год
  • © Владимир Трефилов / РИА Новости

«Для трудоспособного населения величина этого показателя составит 12 223 рубля, для пенсионеров — 9299 рублей, для детей — 11 203 рубля. Это данные предварительного расчёта размера прожиточного минимума на основе цен на товары, включённые в состав потребительской корзины, за 11 месяцев 2020 года», — добавили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что с 2021 года прожиточный минимум будет устанавливаться сразу на год и рассчитываться как соотношение с медианным среднедушевым доходом.

«Прожиточный минимум на душу населения в 2021 году составит 11 653 рубля, трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля», — сообщили в Минтруде.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о новой методике расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ) исходя из медианной зарплаты.

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