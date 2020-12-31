Минтруд рассчитал размер прожиточного минимума за 2020 год

Министерство труда России предварительно рассчитало размер прожиточного минимума на душу населения за 2020 год, который, как ожидается, составит 11 301 рубль.

«Для трудоспособного населения величина этого показателя составит 12 223 рубля, для пенсионеров — 9299 рублей, для детей — 11 203 рубля. Это данные предварительного расчёта размера прожиточного минимума на основе цен на товары, включённые в состав потребительской корзины, за 11 месяцев 2020 года», — добавили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что с 2021 года прожиточный минимум будет устанавливаться сразу на год и рассчитываться как соотношение с медианным среднедушевым доходом.

«Прожиточный минимум на душу населения в 2021 году составит 11 653 рубля, трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля», — сообщили в Минтруде.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о новой методике расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ) исходя из медианной зарплаты.