Минтруд рассчитал размер прожиточного минимума за 2020 год
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«Для трудоспособного населения величина этого показателя составит 12 223 рубля, для пенсионеров — 9299 рублей, для детей — 11 203 рубля. Это данные предварительного расчёта размера прожиточного минимума на основе цен на товары, включённые в состав потребительской корзины, за 11 месяцев 2020 года», — добавили в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что с 2021 года прожиточный минимум будет устанавливаться сразу на год и рассчитываться как соотношение с медианным среднедушевым доходом.
«Прожиточный минимум на душу населения в 2021 году составит 11 653 рубля, трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля», — сообщили в Минтруде.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о новой методике расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ) исходя из медианной зарплаты.