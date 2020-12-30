Путин подписал закон о новой методике расчёта МРОТ

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о новой методике расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ) исходя из медианной зарплаты. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин подписал закон о новой методике расчёта МРОТ
  • globallookpress.com

«С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%», — говорится в тексте закона.

В соответствии с документом с 1 января 2021 года МРОТ составит 12 792 рубля в месяц, на следующий год — с учётом значения медианной зарплаты за предыдущий.

Также отмечается, что МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения на очередной год. Величину прожиточного минимума на душу населения по России правительство устанавливает исходя из величины медианного среднедушевого дохода по стране за предыдущий год.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект о новой методике расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ) с учётом поправки, запрещающей снижать его размер.

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