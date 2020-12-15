Госдума приняла поправки к проекту о новой методике расчёта МРОТ
Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
Согласно проекту, с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум будут рассчитываться по‑новому — исходя из медианной зарплаты и медианного дохода.
Медианная зарплата — показатель, который условно делит всех работающих пополам. У половины заработок выше этого показателя, у половины — ниже. Медианный доход — величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины ниже.
Отмечается, что с переходом на новую методику прожиточный минимум и минимальная зарплата будут расти теми же темпами, что и доход, и зарплата большинства граждан.