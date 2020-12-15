Госдума приняла поправки к проекту о новой методике расчёта МРОТ

Госдума приняла во втором чтении законопроект о новой методике расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ) с учётом поправки, запрещающей снижать его размер.

Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Согласно проекту, с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум будут рассчитываться по‑новому — исходя из медианной зарплаты и медианного дохода.

Медианная зарплата — показатель, который условно делит всех работающих пополам. У половины заработок выше этого показателя, у половины — ниже. Медианный доход — величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины ниже.

Отмечается, что с переходом на новую методику прожиточный минимум и минимальная зарплата будут расти теми же темпами, что и доход, и зарплата большинства граждан.