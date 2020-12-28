Голикова назвала требуемый объём средств для решения проблемы бедности

Короткая ссылка
Для решения проблемы бедности в России необходимо чуть более 700 млрд рублей, сообщила в эфире Первого канала российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова назвала требуемый объём средств для решения проблемы бедности
  • РИА Новости

«Объём недостающих ресурсов для того, чтобы (всем гражданам. — RT) выйти из бедности, то есть перешагнуть черту прожиточного минимума, в сегодняшней ситуации оценивается в чуть более 700 млрд рублей», — цитирует её ТАСС.

Как уточнила вице-премьер, около 80% россиян, живущих за чертой бедности, составляют семьи с детьми.

Ранее Голикова заявила, что к 2030 году число бедных в России должно снизиться на 9,6 млн.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что к 2030 году в стране должен быть снижен уровень бедности с 13,5 до 6,5%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить