Голикова назвала требуемый объём средств для решения проблемы бедности
- РИА Новости
«Объём недостающих ресурсов для того, чтобы (всем гражданам. — RT) выйти из бедности, то есть перешагнуть черту прожиточного минимума, в сегодняшней ситуации оценивается в чуть более 700 млрд рублей», — цитирует её ТАСС.
Как уточнила вице-премьер, около 80% россиян, живущих за чертой бедности, составляют семьи с детьми.
Ранее Голикова заявила, что к 2030 году число бедных в России должно снизиться на 9,6 млн.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что к 2030 году в стране должен быть снижен уровень бедности с 13,5 до 6,5%.