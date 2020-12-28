Голикова назвала требуемый объём средств для решения проблемы бедности

Для решения проблемы бедности в России необходимо чуть более 700 млрд рублей, сообщила в эфире Первого канала российский вице-премьер Татьяна Голикова.

«Объём недостающих ресурсов для того, чтобы (всем гражданам. — RT) выйти из бедности, то есть перешагнуть черту прожиточного минимума, в сегодняшней ситуации оценивается в чуть более 700 млрд рублей», — цитирует её ТАСС.

Как уточнила вице-премьер, около 80% россиян, живущих за чертой бедности, составляют семьи с детьми.

Ранее Голикова заявила, что к 2030 году число бедных в России должно снизиться на 9,6 млн.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что к 2030 году в стране должен быть снижен уровень бедности с 13,5 до 6,5%.