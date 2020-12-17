Путин рассказал о плане по снижению уровня бедности в России

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, что к 2030 году в России должен быть снижен уровень бедности до 6,5%.

«Вы сказали, что никогда не было так тяжело, как сейчас. Но было. в 2000 году за чертой бедности жило 29% населения, ниже прожиточного минимума, почти треть страны», — отметил президент.

По его словам, в 2017 году в России вышли на планку до примерно 12,3% живущих за чертой бедности.

Путин добавил, что «сейчас, к сожалению, из-за вот этих всех проблем эта планка приподнялась до 13,5%». Президент подчеркнул, что «это, конечно, много, это около 20 млн человек».

«Вы говорите, есть ли план. Да, конечно, план есть... Во-первых, план такой: к 2030 году уйти с 13,5 сегодняшних процентов до 6,5% людей, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума», — сообщил глава государства.

Ранее Путин рассказал, что уровень безработицы в начале года был 4,7%. Президент добавил, что сейчас этот показатель подрос до 6,3%.