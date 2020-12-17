Путин рассказал о падении реальных доходов населения

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Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, на каком уровне будет падение реальных доходов населения до конца года.
Путин рассказал о падении реальных доходов населения
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Реальная заработная плата, надеюсь, подрастёт до конца года у нас на 1,5%, к сожалению, при падении реально располагаемых доходов населения», — сказал он.

По словам президента, в общем падение реальных доходов будет на уровне около 3%.

Он также уточнил, что уровень безработицы в начале года был 4,7%. Путин добавил, что сейчас этот показатель подрос до 6,3%. 

Ранее сообщалось, что более 30% россиян намерены смотреть пресс-конференцию Путина в прямом эфире.

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