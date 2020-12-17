Более 30% россиян намерены смотреть пресс-конференцию Путина в прямом эфире

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Смотреть пресс-конференцию президента России Владимира Путина в прямом эфире планируют 32% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Более 30% россиян намерены смотреть пресс-конференцию Путина в прямом эфире
  • РИА Новости

Отмечается, что чаще всего об этом говорили люди в возрасте от 60 лет — 59%.

Ещё 12% посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты выступления.

В целом почти три четверти россиян сообщают, что им было бы интересно послушать выступление Путина, его ответы на вопросы журналистов (71%).

Президент России Владимир Путин проведёт ежегодную большую пресс-конференцию в четверг, 17 декабря. Начало в 12:00 мск.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в ближайшие дни не будет его брифингов в связи с подготовкой к большой пресс-конференции президента.

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