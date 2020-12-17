Более 30% россиян намерены смотреть пресс-конференцию Путина в прямом эфире
- РИА Новости
Отмечается, что чаще всего об этом говорили люди в возрасте от 60 лет — 59%.
Ещё 12% посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты выступления.
В целом почти три четверти россиян сообщают, что им было бы интересно послушать выступление Путина, его ответы на вопросы журналистов (71%).
Президент России Владимир Путин проведёт ежегодную большую пресс-конференцию в четверг, 17 декабря. Начало в 12:00 мск.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в ближайшие дни не будет его брифингов в связи с подготовкой к большой пресс-конференции президента.