Более 30% россиян намерены смотреть пресс-конференцию Путина в прямом эфире

Смотреть пресс-конференцию президента России Владимира Путина в прямом эфире планируют 32% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Отмечается, что чаще всего об этом говорили люди в возрасте от 60 лет — 59%.

Ещё 12% посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты выступления.

В целом почти три четверти россиян сообщают, что им было бы интересно послушать выступление Путина, его ответы на вопросы журналистов (71%).

Президент России Владимир Путин проведёт ежегодную большую пресс-конференцию в четверг, 17 декабря. Начало в 12:00 мск.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в ближайшие дни не будет его брифингов в связи с подготовкой к большой пресс-конференции президента.