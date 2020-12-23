Голикова рассказала о планах по снижению бедности в России к 2030 году
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По её словам, к этому времени число бедных в России должно снизиться на 9,6 млн.
«К 2030 году нам необходимо добиться снижения бедности в два раза к уровню 2017 года, а это значит, что количество бедных должно уменьшиться на 9,6 млн», — цитирует её ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, что к 2030 году в стране должен быть снижен уровень бедности до 6,5%.