Голикова рассказала о планах по снижению бедности в России к 2030 году

Вице-премьер России Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам рассказала о планах по снижению бедности в стране к 2030 году.

По её словам, к этому времени число бедных в России должно снизиться на 9,6 млн.

«К 2030 году нам необходимо добиться снижения бедности в два раза к уровню 2017 года, а это значит, что количество бедных должно уменьшиться на 9,6 млн», — цитирует её ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, что к 2030 году в стране должен быть снижен уровень бедности до 6,5%.