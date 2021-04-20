«Позволит защитить права»: правительство упростило доступ к рефинансированию ипотеки для получателей маткапитала

В России семьям с детьми станет проще рефинансировать ипотечные кредиты, взятые с помощью материнского капитала, сообщила пресс-служба правительства. Раньше в течение шести месяцев после рефинансирования заёмщик должен был оформить на детей долю в квартире. В результате банк получал в залог жильё с несовершеннолетними собственниками, и если семья переставала выплачивать заём, кредитной организации было труднее взыскать жилплощадь. На этом фоне многие банки отказывались от рефинансирования ипотеки с участием маткапитала. Теперь семьи смогут оформлять квартиру на детей после полного погашения кредита у организации, рефинансировавшей ипотеку, что позволит решить проблему, уверены в правительстве.

Правительство России упростило доступ к рефинансированию ипотеки для граждан, взявших кредит с помощью средств материнского капитала. Соответствующие изменения утвердил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Нововведения, в частности, затронут порядок оформления права собственности на жильё, купленное за счёт ипотечного кредита. Как напомнили в пресс-службе кабмина, раньше в течение шести месяцев после погашения ипотеки с помощью нового кредита заёмщик должен был оформить на детей долю в квартире. Таким образом, рефинансирующий банк получал в залог недвижимость, собственниками которой в том числе являлись несовершеннолетние.

При этом, если заёмщик переставал выплачивать кредит, банку было сложно обратить взыскание на заложенную недвижимость. В результате многие кредитные организации неохотно соглашались на рефинансирование ипотеки с маткапиталом, а граждане с большим трудом могли переоформить заём под более низкий процент.

«Теперь эти сложности урегулированы правительством. Семьи смогут оформлять квартиру на детей после полного погашения кредита у банка, рефинансировавшего ипотеку. Это позволит защитить права получателей материнского капитала и обеспечит их доступом к рефинансированию наравне с другими гражданами, взявшими ипотеку», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Более того, инициатива властей поможет снизить финансовую нагрузку на россиян с детьми, у которых, помимо ипотечного кредита, много повседневных трат. Такую точку зрения в разговоре с RT выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«При этом с помощью нововведения россияне с детьми смогут быстрее получить полные права на долгожданную недвижимость, так как за счёт снижения процентной ставки они смогут и сократить общий срок кредитования, если будут платить больше, чем их размер ежемесячного платежа», — добавила депутат.

Также по теме Для улучшения жилищных условий: правительство упростило порядок использования средств маткапитала Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок использования средств материнского капитала для улучшения...

Примечательно, что одобренные правительством меры должны позитивно отразиться и на работе банков. Об этом RT рассказал начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

«Семьи сталкивались с проблемами рефинансирования и были вынуждены уплачивать повышенные проценты по кредитам. Теперь эта проблема будет решена. Банки, в свою очередь, с одной стороны, увеличат потенциальный объём сделок по рефинансированию, а с другой — смогут снизить риски проблемных ипотечных кредитов, в рамках которых у них могли возникать сложности с реализацией залога», — подчеркнул Карпунин.

Как рассказал RT сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, в настоящий момент менее 2% ипотечных кредитов с материнским капиталом погашаются через рефинансирование. В свою очередь, после нововведения соответствующий показатель может вырасти до 3%, считает специалист.

«Между тем с точки зрения взыскания имущества существенных изменений не последует. На текущий момент просрочки есть только у 1,5% ипотечных заёмщиков. Так что и работы судебным приставам, у которых и так около 2 млн дел на общую сумму более 2 трлн рублей, это не добавит», — уверен Переславский.

© РИА Новости / Алексей Никольский

Напомним, что средства материнского капитала нельзя обналичить, но можно направить на несколько целей. В их числе — улучшение жилищных условий (включая погашение ипотеки), получение образования ребёнком, а также приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Согласно поручению президента России Владимира Путина, программа маткапитала будет действовать минимум до конца 2026 года. Размер выплат теперь ежегодно индексируется, а выдача сертификата на маткапитал производится в беззаявительном порядке. В 2021 году на первого ребёнка выделяют 483 882 рубля, на второго — 639 432 рубля.

Отметим, что при появлении третьего ребёнка государство гасит за семью часть ипотечного кредита на сумму 450 тыс. рублей. Таким образом, семьи с тремя детьми имеют возможность направить свыше 1,5 млн рублей на решение жилищного вопроса.

«В целом программа материнского капитала является для страны успешным инструментом, который позволяет в том числе улучшить жилищные условия для россиян с детьми. Для некоторых регионов такая сумма — это значимый вклад в покупку квартиры», — заключила Светлана Бессараб.