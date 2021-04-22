Маршруты для отпуска: куда россияне планируют отправиться отдыхать летом

Более 80% россиян, планирующих летний отдых, собираются путешествовать внутри страны. Об этом свидетельствуют данные опрошенных RT специалистов. Среди наиболее популярных направлений — Сочи, Симферополь и Москва. Как отмечают эксперты, высокий интерес граждан к поездкам по России должна простимулировать программа туристического кешбэка. Между тем всё больше государств заявляют об открытии границ и готовности принимать россиян. Где в этих условиях можно будет провести летний отпуск — в материале RT.

В 2021 году большинство россиян планируют провести летний отдых внутри страны. Об этом RT рассказали представители сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. По данным компании, 80,1% клиентов интересуются рейсами по России в период с июня по август, а остальные думают об отпуске за границей в это время.

Как отметили в организации, среди российских городов наибольшей популярностью пользуются Сочи (с долей поисков 16,8%), Симферополь (14,3%) и Москва (8,8%). Кроме того, в список востребованных направлений также входят Санкт-Петербург (8,3%), Анапа (7,8%), Краснодар (4,4%), Калининград (4,2%), Геленджик (2,8%), Минеральные Воды (2,3%) и Махачкала (1,8%).

По мнению опрошенных RT экспертов, высокий интерес граждан к поездкам по России в летние месяцы должна дополнительно простимулировать программа туристического кешбэка. Напомним, по условиям инициативы, за путешествия по стране россиянам возвращают 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей.

В марте 2021 года стартовал третий этап программы, и первоначально купить путёвку со скидкой можно было до 15 июня, а отправиться в путешествие — до 30 июня. Между тем 21 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству продлить срок действия инициативы до конца года.

Также по теме На своих берегах: как изменилась стоимость путешествий по России на майские праздники За последние два года средний чек на авиаперелёты по России на майские праздники уменьшился с 6,6 тыс. до 6,4 тыс. рублей. Такие...

Как рассказал RT вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, в настоящий момент продажи туров в рамках программы кешбэка уже почти в два с половиной раза превысили показатели первых двух этапов. При этом инициатива позволяет увеличить доступность турпоездок для граждан, считает специалист.

«Программа во многом поддерживает туристов, которые были по разным причинам ограничены в путешествиях в прошлом году. Она открывает новые возможности для граждан: речь идёт не только об уже ставших популярными курортах Краснодарского края и Крыма, но и обо всех ранее менее востребованных туристических регионах страны. Таким образом, все субъекты России развивают свой туристический потенциал», — рассказал Горин.

Согласно оценке OneTwoTrip, среди зарубежных направлений в летние месяцы россияне в первую очередь планируют попасть в Турцию, рассчитывая на возобновление авиаперелётов в страну с 1 июня. Также высоким спросом пользуются Кипр, Армения, Грузия, Греция, Черногория, Египет, США, ОАЭ и Мальдивы.

Всего же на сегодняшний день 109 стран уже заявили об открытии границ и готовности принимать российских туристов. В первую очередь речь идёт о государствах Северной Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Южной Европы. Об этом RT рассказал директор ассоциации туроператоров «Турпомощь» Александр Осауленко.

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

«Мы видим, что за последние две недели в Россию уже приезжали министры туризма Греции и Туниса. Кипр разрешил въезд российским туристам. Примечательно, что и в Евросоюзе уже предварительно заявили: привитых «Спутником V» туристов будут без всяких осложнений пускать в эти страны, а карантинных мер от них требовать не станут», — отметил Осауленко.

Так, например, среди стран ЕС Италия уже летом планирует возобновить приём российских туристов, остановленный на фоне пандемии. Об этом 20 апреля заявил итальянский посол в России Паскуале Терраччано.

«Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдёт этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом всё-таки туристический поток будет возобновлён», — приводит ТАСС заявление посла.

Любопытно, что после заявления Терраччано россияне стали искать авиабилеты с вылетом из России в Италию почти на 60% чаще, чем в начале апреля, фиксируют аналитики OneTwoTrip. Как отметил Александр Осауленко, Италия и другие ориентированные на туризм европейские экономики сами заинтересованы в привлечении российских туристов для оперативного восстановления отрасли.

«Все видят, что в России ситуация с коронавирусом взята под контроль, идёт массовая вакцинация и активно кипит жизнь. При этом ограничения, которыми сегодня буквально нашпигована Европа, в России давным-давно отменены. Понятно, что сегодня очень многие страны проявляют интерес к российским туристам. Это не означает, что открываются границы, но это, так сказать, протокол намерений. Если ты сегодня об этом не заявишь, то завтра ты можешь заявлять хоть каждый час, но потоки могут сформироваться не в твою пользу», — заключил эксперт.