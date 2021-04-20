На своих берегах: как изменилась стоимость путешествий по России на майские праздники

За последние два года средний чек на авиаперелёты по России на майские праздники уменьшился с 6,6 тыс. до 6,4 тыс. рублей. Такие данные RT представили специалисты сервисов по планированию путешествий. По словам экспертов, в это время россияне внутри страны чаще всего предпочитают летать в Сочи, Симферополь, Калининград и Санкт-Петербург. При этом, как подчёркивают эксперты, приостановка авиасообщения с Турцией и Танзанией только усилила интерес граждан к российским направлениям, но при этом не привела к заметному подорожанию авиабилетов.

Средняя стоимость авиаперелёта в одну сторону по популярным российским направлениям в период майских праздников 2021 года составляет 6,4 тыс. Об этом RT рассказали представители сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Как подчеркнули в компании, в 2019 году аналогичный показатель находился на уровне 6,6 тыс. рублей.

По данным организации, за два года заметнее всего изменилась цена на полёты по южным направлениям. Так, летать в Симферополь из разных регионов России стало в среднем на 10% дешевле: стоимость авиабилета на одного человека в одну сторону на майские каникулы сократилась до 7 тыс. рублей. В свою очередь, полёт до Краснодара подешевел на 5% — до 5,2 тыс. рублей.

«Одновременно почти на 5% увеличились цены на перелёт в Санкт-Петербург и Сочи — до 5,6 тыс. и 6 тыс. рублей соответственно. При этом средняя стоимость авиабилетов по другим востребованным направлениям не изменилась: перелёт в Москву стоит 5,2 тыс. рублей, в Казань — 5 тыс., в Анапу — 8 тыс., в Калининград — 6,4 тыс., а в Махачкалу — 5,4 тыс.», — рассказала руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Отметим, что средний чек по самому популярному у россиян маршруту на майские праздники Москва — Симферополь незначительно вырос за два года — на 4%, до 6,6 тыс. рублей за перелёт в одну сторону. Такие данные RT предоставили эксперты аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

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Как отметили в компании, в тройку наиболее востребованных российских направлений также вошли маршруты Москва — Сочи и Москва — Краснодар. В обоих случаях средний чек уменьшился: перелёт в Сочи подешевел на 2%, до 6,1 тыс. рублей, а в Краснодар — на 10%, до 5,7 тыс. рублей.

По словам специалистов, заметного подорожания авиабилетов по ключевым маршрутам не произошло даже после приостановки авиасообщения России с Турцией и Танзанией. Напомним, соответствующее ограничение вступило в силу 15 апреля и будет действовать до 1 июня 2021 года.

По данным Туту.ру, за неделю с 12 по 18 апреля средние чеки на перелёты в Сочи, Калининград и Москву на майские праздники снизились на 4—6% по сравнению с предыдущей неделей.

«Незначительный рост цен наблюдается только по маршрутам до Симферополя. Между тем такая динамика объясняется не только закрытием Турции, но и тем, что приближается дата поездки и может наблюдаться естественный рост среднего чека по отдельным востребованным направлениям. При этом если посмотреть средние чеки на лето, то роста нет: например, средняя цена за перелёт в Симферополь и на прошлой неделе, и на позапрошлой при бронировании на лето была на уровне 9,7—9,8 тыс. рублей в одну сторону», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Места у моря

Между тем, как отмечают аналитики, временная приостановка полётов до Турции и Танзании всё же заметно усилила интерес россиян к курортам РФ. Так, по данным OneTwoTrip, они стали искать билеты в Сочи на 25,3% активнее. Почти так же часто путешественники смотрели варианты рейсов в Геленджик (+24,7%) и Симферополь (+24,4%).

Аналогичную динамику наблюдают и отельные агрегаторы. По данным сервиса Ostrovok.ru, количество бронирований гостиниц в Москве за период 13—14 апреля по сравнению с 6—7 апреля увеличилось на 20%, в Сочи — на 80%, в Симферополе — на 50%, в Калининграде — на 15%.

Помимо этого, высоким спросом пользуются туристические маршруты по Карелии, русской Балтике, а также экскурсионные туры в Санкт-Петербург, рассказал RT вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

При этом, как подчеркнул эксперт, хотя запрет на перелёты в Турцию и Танзанию не привёл к резкому росту цен на авиабилеты по России, стоимость проживания в отелях отечественных курортов всё же увеличилась.

«Резкий рост бронирований сказывается и на стоимости тура. Особенно это касается отелей высшей категории. Например, по некоторым пятизвёздочным гостиницам на черноморском побережье стоимость проживания выросла на 50—100%. При этом в сегменте гостиниц экономкласса две и три звезды цены тоже увеличиваются, хотя и не столь высокими темпами», — добавил Горин.

РИА Новости

© Евгений Биятов

Как отмечают эксперты, стабильный рост интереса россиян к отечественным направлениям во многом связан и с действиями властей по поддержке развития туротрасли. В марте 2021 года в России стартовал третий этап программы туристического кешбэка. По условиям инициативы, за путешествия по стране россиянам возвращают 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Купить путёвку со скидкой можно до 15 июня, а отправиться в путешествие — до 30 июня.

«Если брать все туры, приобретённые россиянами в этом году, то 55% из них куплены в рамках программы кешбэка. В целом по сравнению с прошлым годом граждане стали на 22% чаще брать путёвки по России. Не все путешественники в 2020 году смогли позволить себе отпуск и постараются наверстать упущенное в этом году», — рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Одновременно у граждан вырос интерес и к зарубежным направлениям. Согласно данным билетных сервисов, рейсы в Египет после новостей о закрытии Турции искали на 70% чаще. Цены на перелёты на Кипр стали проверять на 63% активнее, а в Марокко — на 55%. Также многие смотрели авиабилеты в Сербию (на 50% больше запросов), Белоруссию (+49%), ОАЭ (+49%), Мальдивы (+47%), Черногорию (+41%), Грузию (+31%) и Армению (+20%).

«После закрытия Турции и Танзании спрос на заграничные маршруты равномерно распределился в пользу ОАЭ и Кубы. Очень большой потенциал у Египта, хотя пока мы можем доставлять туристов только до Каира. Также в премиальном сегменте доступны Сейшелы и Мальдивы. Дальнейшее развитие зарубежных направлений будет зависеть от действий властей по снятию полётных ограничений и от эпидемиологической ситуации в мире», — заключил Горин.