Плавный рост: МВФ улучшил прогноз по экономике России в 2021 году

Международный валютный фонд пересмотрел прогноз по росту экономики России. Эксперты организации считают, что в текущем году объём ВВП страны увеличится на 3,8%, а не на 3%, как предполагалось ранее. Такое обновление оценок эксперты связывают с началом массовой вакцинации населения от коронавируса, а также ростом мировых цен на нефть. Кроме того, в 2021 году позитивное влияние на экономику способно оказать ускорение инвестиционной активности бизнеса.

Международный валютный фонд улучшил прогноз по экономике России на 2021 год. Согласно оценке организации, объём ВВП страны увеличится на 3,8%. В 2022 году эксперты ожидают аналогичного роста показателя. Такие данные содержатся в докладе МВФ World Economic Outlook, опубликованном во вторник, 6 апреля. Ранее в МВФ полагали, что российский ВВП вырастет на 3% в 2021-м и на 3,9% — в 2022-м.

Как отмечают специалисты фонда, по итогам 2020 года экономика России сократилась на 3,1%. При этом ранее эксперты организации прогнозировали более глубокий спад — вблизи 3,6%.

Улучшение прогноза во многом связано с оживлением потребительского спроса на фоне массовой вакцинации населения. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. По его словам, во многом поддержку экономике оказало ослабление карантинных ограничений, что вызвало рост деловой активности.

«На этом фоне по итогам 2020 года фактический спад в российской экономике оказался меньше, чем прогнозировалось и составил 3%. Более того, с этого года мы видим планомерный рост занятости: в феврале 2021 года уровень безработицы сократился с 5,8% до 5,7%. При этом мартовские данные по деловой активности в секторе услуг также продемонстрировали максимальный рост за последние семь месяцев», — подчеркнул Розман.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Отметим, что всего на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, а также на помощь гражданам и промышленности власти уже направили 4,6 трлн рублей, заявлял ранее президент России Владимир Путин. Также в течение следующих трёх лет правительство страны планирует потратить около 39 трлн рублей на выполнение единого плана по достижению национальных целей и развитию экономики.

В 2021 году ситуация в российской экономике в определённой степени будет зависеть от ускорения инвестиционной активности. Об этом RT рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. Как полагает эксперт, в текущем году объём ВВП будет расти за счёт совместных денежных вложений государства и частного бизнеса в крупные проекты.

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«Во время пандемии эти направления деятельности ушли на второй план по сравнению с задачами по борьбе с распространением вируса, но после, как мы видим, эта работа восстанавливается. Вместе с тем продолжает играть в пользу роста экономики и ускорение потребительской активности, поскольку россияне отходят от сберегательной системы и начинают больше тратить на товары и услуги», — добавил эксперт.

Также дополнительную поддержку экономике России может оказать заметный рост нефтяных цен, считает шеф-аналитик «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв. Согласно прогнозу МВФ, в 2021 году стоимость энергосырья в мире может увеличиться почти на 42% по сравнению с 2020-м и составить $58,5 за баррель.

«Стоимость нефти на мировых рынках значительно выросла по сравнению с прошлогодними показателями. Металлы, которые также выступают одной из основных статей экспорта страны, сейчас находятся в зелёной зоне. Так, долларовые фьючерсы на железную руду торгуются на треть выше, чем в ноябре 2020 года. Аналогичные контракты на медь стоят на 40% больше, чем было до пандемии», — объяснил RT эксперт.

Оценки роста

В своём отчёте МВФ также улучшил прогноз по росту мировой экономики в 2021 году с 5,5% до 6%.При этом в 2022 году этот показатель замедлится до 4,4%.

Одновременно аналитики организации пересмотрели свою оценку по спаду глобальной экономики в 2020 году. Как подсчитали в МВФ, объём мирового ВВП сократился на 3,3%, хотя ещё в январе эксперты фонда прогнозировали падение на 3,5%.

«Благодаря беспрецедентным ответным мерам политики рецессия в связи с COVID-19, вероятно, вызовет менее серьезный долговременный ущерб, чем мировой финансовый кризис 2008 года», — говорится в докладе фонда.

По оценке МВФ, в 2021 году ВВП развитых стран вырастет на 5,1%, а экономика развивающихся государств — на 6,7%. При этом самые высокие темпы роста могут быть зафиксированы в Индии (12,5%) и Китае (8,4%). В США значение составит 6,4%, а в странах еврозоны — 4,4%, прогнозируют в организации.

«На фоне вакцинации постепенно восстанавливаются торговые связи, замороженные в пандемию. В целом перспективы мировой торговли также будут улучшаться по мере спада санкционного противостояния США и Китая, а также за счёт восстановления глобального потребления энергосырья. Вкупе эти факторы должны увеличить товарооборот», — отметил Александр Абрамов.

По мнению Александра Розмана, в ближайшее время одним из главных рисков для мировой экономики будет оставаться вероятность начала третьей волны пандемии. По его словам, повторый локладун в большинстве стран мира может замедлить восстановление глобального ВВП.

Помимо этого, негативный эффект на мировую экономику может оказать ускорение инфляции, не исключает Александр Абрамов. Напомним, что в 2020 году для борьбы с последствиями пандемии центробанки ряда государств резко снизили процентные ставки, а также начали вливать средства в финансовые системы своих стран.

«В марте США приняли комплекс стимулирующих мер объёмом $1,9 млрд, и ещё предусмотрен новый пакет помощи на более чем $2 трлн. Многие американские экономисты считают подобные стимулирующие пакеты избыточными и прогнозируют на этом фоне рост инфляции. В свою очередь, быстрый рост цен будет влиять на замедление экономического роста США и мира в целом», — заключил Абрамов.