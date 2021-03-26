Торговый тромб: как блокировка Суэцкого канала может отразиться на рынке нефти и глобальном товарообороте

В пятницу, 26 марта, нефтяные цены в ходе международных торгов выросли более чем на 4%. Заметное подорожание сырья эксперты в первую очередь связывают с инцидентом в Суэцком канале. В начале недели в водах транспортной артерии сел на мель крупный контейнеровоз Ever Given, из-за чего один из крупнейших в мире торговых маршрутов оказался полностью заблокирован. По словам экспертов, такое положение дел может привести к серьёзным перебоям с поставками энергосырья и ряда других товаров. Так, в настоящий момент в образовавшейся пробке уже застряли танкеры с нефтью на сумму почти $800 млн. При этом, по оценке специалистов, общие потери глобальной торговли в результате затора могут достигнуть $230 млрд.

В пятницу, 26 марта, мировые цены на нефть уверенно растут на международных торгах. Так, во второй половине дня энергосырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне дорожало на 4,1% — до $64,5 за баррель. Одновременно котировки американского сорта WTI поднимались на 4,3% — до $61,1 за баррель.

Отметим, что с середины марта нефтяные цены заметно снижались на фоне обострения пандемии коронавирусной инфекции в мире и введения дополнительных карантинных ограничений в ряде стран. Между тем в последние дни котировки прекратили падение и перешли к росту. По словам экспертов, причиной наблюдаемого подорожания сырья стала авария в Суэцком канале.

23 марта следовавший из Китая в Роттердам крупный контейнеровозов Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, соединяющего Средиземное и Красное моря. В результате корабль полностью перекрыл движение по одному из важнейших торговых маршрутов мира.

По данным Норвежской ассоциации судовладельцев, в районе водной артерии оказалось заблокировано в общей сложности 150 судов. В свою очередь, согласно информации аналитической компании Vortexa, в образовавшейся пробке также застряли десять танкеров с 13 млн баррелей сырой нефти. При текущих ценах на энергосырьё стоимость груза составляет около $800 млн.

Сложившаяся ситуация насторожила мировых инвесторов, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Как пояснил эксперт в интервью RT, инцидент в Суэцком канале рискует обернуться перебоями в поставках углеводородов и дополнительными издержками для производителей сырья. Такие опасения игроков рынка привели к росту нефтяных цен на бирже.

«По Суэцкому каналу идёт около 10% мировой нефти и 8% СПГ. Преимущественно этим путём сырьё доставляют из стран Персидского залива в США и Европу. Направление позволяет экономить на времени и стоимости доставки. Именно поэтому маршрут такой популярный. В то же время остановка движения по каналу означает рост трат на перевозку сырья», — добавил аналитик.

Российский спутник «Канопус В» снял из космоса севшее на мель в Суэцком канале судно Ever Given

Reuters

Чтобы снять с мели контейнеровоз Ever Given, в Суэцком канале уже начались работы по углублению дна вокруг судна. Об этом говорится в сообщении управления каналом. Вместе с тем, по разным оценкам, для полного восстановления движения по водной артерии может потребоваться от нескольких дней до нескольких недель.

Как отметил в разговоре с RT старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман, если блокировка канала затянется, покупателям нефти придётся искать альтернативных поставщиков. Такое положение дел может привести к дополнительному увеличению затрат на приобретение сырья. В этом случае котировки продолжат расти, считает специалист.

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По мнению заместителя руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Натальи Мильчаковой, при затяжной блокировке Суэцкого канала неопределённость на мировом рынке нефти может усилиться. В этих условиях стоимость энергосырья в моменте может подниматься до $67—68 за баррель, предполагает эксперт.

«Впрочем, если канал будет разблокирован за несколько дней, нефтяной рынок продолжит жить своей обычной жизнью. Так, в первую очередь на повестку дня вновь выйдет ожидаемая апрельская встреча стран — участниц сделки ОПЕК+. При таком развитии событий цена нефти Brent останется в коридоре $60—65 за баррель», — рассказала Мильчакова в беседе с RT.

Напомним, что в рамках соглашения ОПЕК+ государства — экспортёры нефти специально ограничивают добычу углеводородов. Таким образом страны пытаются добиться баланса между спросом и предложением на мировом рынке энергосырья. По мнению специалистов, политика участников альянса должна удержать нефтяные цены от новых обвалов.

Следующее заседание участников альянса запланировано на 1 апреля. Как ожидается, стороны должны будут согласовать условия нефтедобычи на май.

Торговля на мели

По словам опрошенных RT экспертов, затор в Суэцком канале сказывается не только на рынке нефти, но и на глобальной торговле в целом. Так, согласно оценке Всемирного экономического форума, на сегодняшний день через водную артерию проходит порядка 13% глобального товарооборота.

«Это значит, что в результате блокировки канала сорвутся поставки целого ряда товаров. Здесь и продукция лёгкой промышленности, одежда, обувь, аксессуары, электроника и компьютерная техника, бытовая химия и многое другое», — отметил Александр Розман.

По данным сервиса мониторинга судов Lloyd's List Intelligence, ежедневно по Суэцкому каналу в среднем проходит более 50 судов с грузами на сумму $9,6 млрд. При этом каждая неделя простоя маршрута будет замедлять рост мировой торговли на 0,2—0,4 процентного пункта. К такому выводу пришли аналитики международной страховой компании Euler Hermes.

«Проблема в том, что перекрытие Суэцкого канала — это соломинка, которая переломит хребет мировой торговли. Сбои в цепочке поставок с начала года могут привести к замедлению реального роста торговли на 1,4 процентного пункта или к прямым потерям в размере $230 млрд, и это вдобавок к остановке судоходства в Суэцком канале», — говорится в исследовании организации.

Как отметил Артём Деев, на фоне возникшей пробки грузовым кораблям приходится менять запланированный маршрут и двигаться в обход Африканского континента. В результате увеличиваются затраты на фрахт судов. В конечном итоге такое положение дел может привести к увеличению стоимости ряда товаров. Впрочем, по мнению Александра Розмана, негативный эффект может быть временным.

«В любом случае последствия блокировки канала будут носить краткосрочный характер и зависеть от специфики конкретного товара. В некоторых случаях в мире может временно образоваться дефицит какой-то конкретной продукции, из-за чего товар временно пропадёт с полок магазинов, а где-то будет наблюдаться краткосрочный всплеск цен», — заключил эксперт.