Вирусный рост: мировые цены на продовольствие достигли максимума за семь лет

За последний год цены на продукты в мире выросли почти на треть и установили семилетний максимум. По данным ООН, сильнее всего подорожали растительные масла, сахар, мясо, молочная продукция и зерновые. Опрошенные RT эксперты связывают это с ускорением глобальной инфляции, а также спадом предложения на международном рынке продовольствия во время пандемии коронавируса. Как отмечают специалисты, общемировое повышение продуктовых цен затронуло и Россию. Впрочем, принимаемые правительством меры должны сдержать подорожание товаров, уверены экономисты.

В апреле 2021 года мировые цены на продукты выросли на 1,7% по сравнению с мартом и обновили семилетний максимум. Об этом в четверг, 6 мая, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Как подсчитали специалисты, за последний год соответствующий ценовой индекс вырос на 30,8% и достиг отметки 120,9 пункта. Значение стало самым высоким с мая 2014 года.

«Этот рост обусловлен в первую очередь значительным повышением цен на сахар, а также на растительные масла, мясо, молочную продукцию и зерновые», — говорится в отчёте ФАО.

По данным организации, продовольствие в мире непрерывно дорожает уже 11 месяцев подряд. Такое положение дел во многом связано с последствиями пандемии коронавируса, считает директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Для стимулирования своих экономик в период пандемии многие центробанки включили печатные станки и увеличили денежную эмиссию. Лидерами такой политики стали США и ЕС, которые выбрасывают деньги на рынок для поддержки бизнеса и населения. Действия регуляторов привели к ускорению мировой инфляции, в результате чего начали дорожать все реальные активы, включая продовольствие», — объяснил собеседник RT.

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Кроме того, как отметил специалист, введение карантинных ограничений и временное закрытие предприятий вызвали спад мирового производства продовольствия. Между тем спрос на такие продукты, как сахар, растительное масло, мясо, молоко и зерновые, оставался высоким. В этих условиях на глобальном рынке образовался дефицит ряда товаров, что также привело к росту цен, подчеркнул Остапкович.

Помимо этого, одной из причин повышения стоимости продуктов стало падение урожайности на фоне засушливой погоды в некоторых странах-производителях. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк.

«В то же время новых урожаев ещё нигде нет, поэтому пока что причины для резкого снижения мировых цен отсутствуют. Также в определённой степени даёт о себе знать и фактор отложенного спроса. В частности, после снятия карантинных ограничений начался активный рост потребления продуктов в гостиничном и ресторанном бизнесе», — добавил Березнюк.

На одной волне

Как отмечают эксперты, общий рост мировых цен на продукты отразился и на России. Так, по итогам 2020 года продовольственная инфляция в стране составила 6,69%, а в феврале 2021-го ускорилась до 7,72% в годовом выражении — максимального уровня за последние пять лет. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«При рекордном повышении цен на продукты в мире агрохолдинги стали больше поставлять товаров на экспорт в попытках дополнительно заработать. Это, в свою очередь, привело к подорожанию продуктов внутри страны», — объяснил Георгий Остапкович.

Более того, в пользу увеличения внутренних цен на продукты сыграла и высокая закредитованность производителей. Таким мнением с RT поделился шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

«Вдобавок у компаний выросли затраты на топливо для транспортировки. К этому плюсуются складские издержки, лизинг оборудования и аренда помещений. То есть производители вынужденно переносят дальше по цепочке свои расходы на оптовиков, а те уже — на розничных покупателей», — объяснил Пушкарёв.

Впрочем, хотя мировые цены на продукты по-прежнему уверенно растут, уже в марте 2021 года продовольственная инфляция в России замедлилась до 7,58%. Во многом специалисты объясняют это эффектом от инициатив правительства.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Напомним, в декабре 2020 года президент России Владимир Путин раскритиковал кабмин за рост цен на продукты и потребовал принять меры для решения проблемы. В результате власти оперативно подготовили соответствующие предложения.

Так, например, между розничными сетями и производителями сахара и масла были подписаны соглашения о заморозке цен. Помимо этого, правительство скорректировало пошлины на ряд сельхозтоваров и предоставило поддержку мукомолам и хлебопёкам. Одновременно власти разработали законопроект, позволяющий правительству при определённых условиях вводить ценовое регулирование.

Кроме того, в марте 2021 года кабмин ввёл постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. По задумке правительства, инициатива позволит своевременно реагировать на резкое подорожание значимой для россиян продукции и оперативно принимать стабилизирующие меры.

«Работают и действия властей по ограничению экспорта. В частности, на днях правительство утвердило временный запрет на вывоз гречки, которая очень популярна в Южной Корее и Японии. Такие меры должны увеличить количество продукта на внутреннем рынке, что позволит сохранить цены на приемлемом уровне», — отметил Георгий Остапкович.

По мнению экономиста, дальнейшая динамика внутренних цен на продукты будет зависеть от объёмов урожая. При этом, как полагает специалист, уровень продовольственной инфляции в России продолжит замедляться.

«Скорее всего, по итогам 2021 года индекс потребительских цен установится на уровне 4,7—5,2%, как и прогнозирует Центробанк. Продовольственная инфляция всегда несколько выше, поэтому она составит около 6,5%. Впрочем, это не критическое повышение, и не факт, что все товары серьёзно вырастут в цене. Так, в прошлом году, несмотря на то что цены на сахар и подсолнечное масло увеличились, часть продуктов — такие как молоко и белокочанная капуста — подешевели», — подчеркнул эксперт.