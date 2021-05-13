«Рост замедлился»: в правительстве заявили о стабилизации цен на продукты в России

По оценке правительства, цены на продукты в России постепенно стабилизируются. Продовольственная инфляция в стране замедляется уже второй месяц подряд и может продолжить эту динамику в ближайшее время, считают эксперты. По мнению специалистов, сдержать подорожание товаров во многом позволили инициативы властей. В частности, речь идёт об ограничении экспорта некоторых видов продукции и о поддержке производителей. Более того, как полагают аналитики, летом и осенью давление на стоимость продовольствия в России могут оказать и сезонные факторы.

Цены на продовольственные товары в России постепенно стабилизируются. Об этом в четверг, 13 мая, сообщила пресс-служба правительства по итогам совещания первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Так, к началу мая 2021 года темпы роста цен на продукты в стране замедлились до 6,6% в годовом выражении по сравнению с 7,6% в марте. При этом общий уровень инфляции в апреле опустился с 5,8% до 5,5%.

«По итогам апреля зафиксировано, что цены на плодоовощную продукцию выросли на 1%, что существенно ниже традиционной динамики в этом сегменте. Рост цен на другие продукты питания (за исключением плодоовощной продукции) замедлился до 0,7% с 1,2% в марте», — сообщили в кабмине.

Как отметили в правительстве, в настоящее время особого внимания всё ещё требует ряд позиций. Речь идёт о ценах на яйца, гречневую крупу, пшеничный хлеб, подсолнечное масло и сахар.

На этом фоне Андрей Белоусов поручил ответственным министерствам ускорить деятельность по разработке механизма анализа цен на мировых рынках. В результате власти смогут оценить, как именно подорожание товаров на глобальных площадках сказывается на стоимости продукции в России, и принять соответствующие меры.

Отметим, что именно повышение цен на мировом рынке в последние месяцы стало одной из главных причин подорожания продуктов в России. Об этом накануне заявлял премьер-министр страны Михаил Мишустин во время выступления с отчётом в Госдуме.

«Пандемия усилила риски для глобальной макроэкономической стабильности. Накопление долга происходило как в государственном, так и в частном секторах. Это во многом произошло из-за сохранения в течение длительного времени мягкой монетарной политики в крупнейших развитых странах. Низкие процентные ставки и не обеспеченные товарами деньги на рынке разогнали инфляцию в мире, в том числе повысили стоимость продуктов питания», — объяснил премьер.

По оценке ООН, за последний год продовольствие в мире подорожало почти на треть. При этом на сегодняшний день глобальные цены на продукты достигли максимального уровня с мая 2014-го, говорится в докладе организации.

По словам Михаила Мишустина, в этих условиях многим российским компаниям стало выгоднее поставлять свои товары за рубеж. Между тем увеличение объёмов экспорта продовольствия привело к образованию дефицита некоторых товаров в России. В результате внутренние цены на продукты также стали расти.

«Важно сказать ещё об одной причине, почему растут цены. Это жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах», — подчеркнул глава кабмина.

Ценовое торможение

Отметим, что в 2020 году продовольственная инфляция в России выросла с 1,99% до 6,69% в годовом выражении, а в феврале 2021-го ускорилась до 7,72%. Значение стало самым высоким за последние пять лет. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Апрельское снижение темпов роста цен до 6,6% произошло во многом благодаря уже предпринятым властями инициативам. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Продовольственная инфляция и цены на ключевые продукты питания снижаются на фоне усилий правительства в этой сфере. Власти ещё в конце прошлого года начали активно мониторить ситуацию и принимать оперативные меры, которые постепенно дают свои результаты. Чтобы отладить механизм, нужно было несколько месяцев, поэтому понижательная динамика активизировалась только сейчас», — объяснил экономист.

Напомним, что в декабре 2020 года президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за рост цен на продукты и потребовал принять меры для решения проблемы. В результате были подписаны соглашения о заморозке цен на сахар и масло, скорректированы пошлины на ряд сельхозтоваров, а мукомолы и хлебопёки получили субсидии. Также власти разработали законопроект, позволяющий кабмину при определённых условиях вводить регулирование цен.

РИА Новости

© Павел Бедняков

Помимо этого, в марте 2021 года правительство ввело постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Инициатива позволит властям своевременно реагировать на резкое подорожание значимой для россиян продукции и оперативно принимать стабилизирующие меры. Кроме того, власти ввели временный запрет на вывоз некоторых товаров за рубеж для полного обеспечения внутреннего рынка.

«В качестве дополнительных мер власти могут заинтересовать производителей налоговыми льготами и новыми финансовыми субсидиями. Можно, например, действовать по принципу демпферного механизма, который уже позволил качественно стабилизировать цены на бензин», — добавил Остапкович.

Отметим, что в рамках демпфера государство возмещает компаниям недополученные доходы при поставках бензина на внутренний рынок. Таким образом, если цены на горючее внутри страны ниже экспортных, нефтяники получают компенсацию из бюджета. При более высокой стоимости топлива на внутреннем рынке компании, напротив, отчисляют в казну часть прибыли. Такой механизм позволяет избегать резких скачков стоимости топлива для потребителей, уверены эксперты.

Помимо инициатив правительства, в ближайшее время рост цен на продукты в России может замедлиться и за счёт сезонных факторов. Такую точку зрения в беседе с RT выразил первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Летом и осенью растут объёмы производства сельхозтоваров. Продуктов на прилавках становится больше, поэтому цены понижаются. Отмечу, что спрос при этом тоже уверенно растёт, поскольку население делает запасы на зиму. Между тем лето 2021 года и начало осени также пройдут со снижением стоимости продовольствия, что будет благоприятно влиять на экономику в целом, помогая ей быстрее выйти из кризиса», — заключил эксперт.