Биржевой механизм: правительство утвердило меры по стабилизации цен на топливо

Правительство России внесло изменения в порядок биржевых торгов бензином для стабилизации цен на топливо. В рамках нововведений крупные нефтяные компании должны на месяц вперёд планировать поставки горючего на биржу, где независимые АЗС могут купить его по рыночной цене. Как полагают эксперты, инициатива позволит заметно увеличить предложение бензина на торговых площадках. В результате независимые заправки будут приобретать топливо по более низкой стоимости и не станут повышать цены для конечных потребителей, уверены эксперты.

В России изменится порядок биржевых торгов бензином и дизелем. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Как полагают в правительстве, нововведение позволит не допустить резких скачков цен на горючее.

«Крупные российские нефтекомпании обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС могут купить его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, ведь многие доминирующие игроки топливного рынка обладают собственной сетью АЗС», — напомнили в кабмине.

В рамках новой инициативы нефтяники должны будут на месяц вперёд планировать объёмы поставок горючего на биржу. По оценке властей, это поможет обеспечить равномерность и регулярность торгов, в результате чего независимым сетям АЗС удастся избежать дополнительного повышения цен на своих заправках.

Как объясняют опрошенные RT эксперты, раньше крупные нефтяные компании поставляли бензин преимущественно на свои же АЗС. В результате на биржах образовывался недостаток предложения и цена горючего на торговых площадках начинала расти. В этих условиях независимым компаниям приходилось покупать топливо по завышенной биржевой стоимости и увеличивать цену для конечных потребителей, чтобы минимизировать свои убытки.

«Многие владельцы независимых АЗС в последнее время жаловались, что им грозит разорение из-за слишком высоких цен на топливных биржах. Если бензина на торговых площадках станет больше, эти риски снизятся», — пояснил в беседе с RT шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

Как отметил эксперт, в настоящее время в некоторых районах страны у водителей в ближайшем доступе нет сетевых АЗС от крупных нефтяных компаний. В этих случаях независимые заправки призваны обеспечивать население и транспортников горючим по стабильным ценам.

РИА Новости

© Евгений Переверзев

Кроме того, согласно постановлению правительства, теперь торговать через биржу можно будет с помощью автомобильного транспорта прямо с завода. Как отметили в кабмине, ранее были возможны только железнодорожные поставки. По мнению специалистов, инициатива позволит уменьшить срок получения горючего независимыми заправками и сократить затраты таких АЗС.

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«За счёт нововведения существенно уменьшится время поставок топлива на АЗС. Это, в свою очередь, крайне важно в пиковые месяцы спроса, когда граждане активно путешествуют по России на личном транспорте и нуждаются в горючем даже в самых отдалённых уголках страны. Ранее доставка могла идти в течение трёх-четырёх недель, а теперь срок будет значительно короче», — рассказал RT аналитик компании Virgin Oil Group Андрей Гордеев.

Отметим, что в конце апреля Министерство энергетики России предложило на три месяца ограничить экспорт бензина из страны. Таким образом власти хотят полностью обеспечить внутренний рынок горючим в период высокого спроса и тем самым сдержать повышение цен.

Более того, с 1 мая власти изменили формулу так называемого демпфера. Напомним, в рамках действия этого механизма с января 2019-го государство возмещает компаниям недополученные доходы при поставках топлива на внутренний рынок. Таким образом, если цены на горючее внутри страны ниже экспортных, нефтяники получают компенсацию из бюджета. При более высокой стоимости топлива на внутреннем рынке компании, напротив, отчисляют в казну часть прибыли. По мнению специалистов, механизм позволяет избегать резких скачков стоимости топлива для потребителей.

В результате действия демпфера за последние два года темпы подорожания бензина на российских автозаправках удалось замедлить в несколько раз. При этом за счёт корректировки механизма компании станут получать дополнительный объём компенсаций из бюджета и не будут заметно повышать стоимость моторного топлива на АЗС, уверены эксперты.