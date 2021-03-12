Сезонный всплеск: биржевая цена бензина АИ-92 обновила исторический рекорд

В пятницу, 12 марта, стоимость бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже впервые за всё время наблюдений поднималась до 55,75 тыс. рублей за тонну. Специалисты связывают это с традиционно высоким спросом на горючее в начале весны, а также с заметным подорожанием нефти в мире. В то же время, как отмечают эксперты, рекордный рост оптовых цен на топливо оказывает лишь незначительное влияние на стоимость бензина в рознице. Более того, правительство отслеживает ценовую ситуацию на рынке энергоресурсов и уже в ближайшее время планирует скорректировать специальный демпферный механизм. На этом фоне опрошенные RT аналитики не ожидают заметного подорожания горючего на российских АЗС в ближайшее время.

В пятницу, 12 марта, стоимость бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический рекорд. В ходе торгов котировки поднимались до 55,75 тыс. рублей за литр — максимального уровня за всё время наблюдений. Впрочем, уже во второй половине дня значение опустилось до 54,57 тыс. рублей.

Заметное повышение оптовой стоимости бензина во многом связано с высоким спросом на топливо в стране и одновременным недостатком предложения на рынке. Об этом в разговоре с RT рассказал эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

Как объяснил специалист, в начале весны традиционно происходит всплеск потребления горючего. В то же время нефтяные компании пока не успели нарастить производство до необходимых уровней, в результате чего цены стали расти.

«Ещё в начале 2021 года вице-премьер Александр Новак призывал российские топливные компании нарастить запасы бензина с 1,2—1,3 млн тонн до нормальных значений вблизи 1,7—1,8 млн к началу весны. Однако резервы горючего так и не удалось увеличить в полном объёме. В начале марта их объём составлял 1,55 млн тонн», — добавил Гринштейн.

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Кроме того, рекордное подорожание бензина на бирже опрошенные RT аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть. С начала 2021 года стоимость энергосырья эталонной марки Brent увеличилась более чем на 30% и сейчас находится в диапазоне $69—70 за баррель. При этом на торгах 8 марта котировки ненадолго поднимались выше отметки $71 за баррель — впервые с января 2020 года.

«При таком росте нефтяных цен бизнесу становится выгоднее поставлять топливо на зарубежные рынки, чем продавать его внутри страны. Это также оказывает влияние на предложение сырья и приводит к повышению оптовой стоимости горючего», — пояснил в разговоре с RT аналитик компании Virgin Oil Group Андрей Гордеев.

Вместе с тем динамика оптовых цен на топливо в России оказывает лишь незначительное влияние на стоимость бензина в рознице, отмечают эксперты. Так, с начала 2021 года горючее АИ-92 на бирже подорожало почти на 15%, а котировки АИ-95 прибавили около 14%. В то же время средняя цена АИ-92 на российских заправках увеличилась лишь на 2,5% — 44,38 рубля за литр, а стоимость АИ-95 — на 2,1%, до 48,03 рубля. Такие данные приводит Росстат.

«Дело в том, что топливо на бирже приобретают небольшие независимые компании с невысокой долей на рынке. В свою очередь, основной объём горючего внутри России продают крупные нефтяные компании на собственных сетях АЗС. Эти крупные поставщики сдерживают рост цен на заправках и покрывают убытки в рознице за счёт продаж сырья на экспорт», — отметил Андрей Гордеев.

Ценовое сдерживание

Напомним, 9 марта правительство России объявило о введении постоянного мониторинга цен на товары и услуги в стране. Как ожидают в кабмине, инициатива позволит своевременно реагировать на резкое подорожание значимой для россиян продукции и оперативно принимать стабилизирующие меры.

Каждое из профильных министерств будет нести ответственность за ценовую ситуацию на конкретном рынке. Так, например, в ведении Минэнерго находятся бензин и дизель.

Между тем в России уже сейчас действует специальный компенсирующий механизм, позволяющий сдерживать удорожание топлива на российских заправках. Речь идёт о так называемом демпфере.

Напомним, после резкого удорожания горючего в 2018 году правительство России договорилось с нефтяными компаниями о заморозке оптовых цен. При этом нефтяникам было невыгодно поставлять горючее на российский рынок по фиксированной стоимости. Экспортные цены заметно превышали внутренние, поэтому бизнесу было прибыльнее продавать нефтепродукты за рубежом. В результате с 1 января 2019 года государство стало возмещать компаниям недополученные доходы при поставках топлива на внутренний рынок.

Таким образом, если цены на горючее внутри страны ниже экспортных, нефтяники получают компенсацию из бюджета. При более высоких ценах на внутреннем рынке компании, напротив, отчисляют в казну часть прибыли. Такое положение дел позволяет избегать резких скачков стоимости топлива для потребителей.

РИА Новости

© Евгений Переверзев

«Мы видим, что правительство активно занимается вопросами регулирования цен, поэтому в случае резких колебаний будут приняты меры по недопущению ценового роста. Более того, в настоящий момент власти планируют скорректировать демпферный механизм на рынке топлива, чтобы провести индексацию заложенных в нём цен в соответствие с уровнем фактического роста стоимости в рознице», — рассказал RT исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

Уже 15 марта вице-премьер Александр Новак может провести совещание с нефтяниками по корректировке демпфера. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники. Как ранее заявили в правительстве, обновление компенсирующего механизма позволит создать условия для изменения конечных розничных цен на топливо не выше годовой инфляции.