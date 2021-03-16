По новой формуле: правительство изменит механизм сдерживания цен на бензин в России с 1 мая

По словам вице-премьера Александра Новака, с 1 мая 2021 года в России заработает обновлённый механизм сдерживания цен на бензин. Как отмечают эксперты, нововведения позволят минимизировать убытки нефтяников при продаже горючего внутри страны. Так, в результате инициативы компании получат дополнительный объём компенсаций из бюджета и не станут заметно повышать стоимость топлива на АЗС, уверены специалисты. На этом фоне, согласно оценке аналитиков, дальнейшее удорожание бензина будет оставаться в пределах инфляции. Как могут измениться цены на автозаправках весной — в материале RT.

Правительство России скорректирует механизм сдерживания цен на горючее. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания с представителями профильных ведомств и нефтяных компаний.

«Механизм в текущих макроэкономических условиях при текущем курсе и при повышении цен на нефть на мировых рынках частично потребовал корректировки. В правительстве был проработан этот вопрос. В настоящее время Минфин России готовит соответствующий проект закона. Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС», — цитирует Новака пресс-служба кабмина.

Напомним, после резкого удорожания горючего в 2018 году правительство России договорилось с нефтяными компаниями о заморозке оптовых цен. При этом нефтяникам было невыгодно поставлять горючее на российский рынок по фиксированной стоимости. Экспортные цены заметно превышали внутренние, поэтому бизнесу было прибыльнее продавать нефтепродукты за рубежом.

В результате с 1 января 2019 года власти запустили демпфирующий механизм. В рамках инициативы государство стало возмещать компаниям недополученные доходы при поставках топлива на внутренний рынок.

Таким образом, если цены на горючее внутри страны ниже экспортных, нефтяники получают компенсацию из бюджета. При более высоких ценах на внутреннем рынке компании, напротив, отчисляют в казну часть прибыли. Такое положение дел позволяет избегать резких скачков стоимости топлива для потребителей.

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Примечательно, что за последние два года действие демпфера позволило в несколько раз замедлить удорожание бензина в России. Если в 2018 году цены на этот вид топлива в стране увеличились на 9,4%, то уже в 2019-м рост составил лишь 1,9%, а в 2020-м — 2,5%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Отметим, что в демпфирующем механизме заложена так называемая индикативная оптовая цена бензина на внутреннем рынке. На её основе власти рассчитывают сумму, которую нефтяники должны перечислять в бюджет или получать в качестве компенсации от правительства.

В 2019 году индикативная цена была установлена на уровне 51 тыс. рублей за тонну и должна была ежегодно индексироваться на 5%. Так, в 2020 году показатель вырос до 53,6 тыс. рублей, а с 1 января 2021-го увеличился до 56,3 тыс. рублей.

Вместе с тем такое повышение индикативной цены со временем стало невыгодным для нефтяных компаний. На этом фоне власти решили скорректировать формулу демпфера. Об этом в интервью RT рассказал эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

«Изначально заложенное ежегодное повышение индикативной цены на 5% при условии отстающего роста розничных цен (примерно на 2%) вело к снижению прибыли производителей и ретейла. Ситуация привела к тому, что уже в 2021 году компании начали продавать горючее внутри страны себе в убыток. Поэтому бизнесу оставалось либо дальше терять деньги, либо повышать цены на АЗС более чем на 5%. Чтобы этого не произошло, власти решили привязать повышение индикативной цены к росту розничных цен», — отметил Гринштейн.

РИА Новости

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Корректировка демпфера позволит увеличить объём компенсации нефтяным компаниям. В результате бизнес сможет без убытков сдерживать рост розничных цен на горючее. Об этом RT рассказал шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

«Расходы бюджета по демпферу могут увеличиться приблизительно на 150 млрд рублей. Зато представители нефтяной отрасли смогут экономически обоснованно и без новых для себя потерь заморозить отпускные цены на бензин и цены на заправках. В результате до конца весны, а то и до лета ценники на АЗС переписываться в сторону повышения больше не будут, что важно не только для автолюбителей, но и для всех автоперевозчиков», — подчеркнул Пушкарёв.

По мнению Антона Гринштейна, с учётом нововведений рост розничных цен на бензин в России по-прежнему будет оставаться в рамках инфляции. По данным Росстата, в феврале годовая инфляция в России ускорилась до 5,7%. Впрочем, согласно прогнозу Центробанка, уже в середине весны рост потребительских цен в стране начнёт замедляться и по итогам 2021 года вернётся в диапазон 3,7—4,2%.

Как рассказал RT исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов, в этих условиях в весенние месяцы средние розничные цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в зависимости от региона будут находиться в диапазоне 45—46 рублей и 49—51 рубль за литр соответственно.