Горючий рост: как за десять лет в России изменились цены на бензин

С 2011 года цены на бензин в России выросли более чем в полтора раза. Эксперты связывают это не только с естественными экономическими причинами, но и с повышением налогов для производителей нефтепродуктов, а также с ослаблением курса рубля. Между тем за последние два года темпы подорожания горючего в стране резко замедлились на фоне запуска механизма компенсаций для нефтяников. Как полагают специалисты, в этих условиях дальнейший рост стоимости топлива в стране будет оставаться в пределах инфляции.

Менее чем за десять лет бензин на российских автозаправках подорожал почти на 70%. Так, по данным Росстата, ещё в конце 2011 года средняя розничная цена топлива АИ-92 составляла 26,49 рубля за литр, а по итогам марта 2021-го достигла 44,78 рубля. За это же время стоимость литра горючего АИ-95 выросла с 28,45 до 48,32 рубля.

Отчасти это было связано с естественными экономическими причинами. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов.

«Инфляция касается всех сфер экономики без исключения — растут затраты на модернизацию оборудования, зарплаты работников, добычу и транспортировку энергоносителей. Все эти факторы в итоге приводят к росту конечной цены топлива», — подчеркнул эксперт.

Помимо этого, одной из причин повышения стоимости горючего стало увеличение налоговой нагрузки на производителей нефтепродуктов. Об этом RT рассказал аналитик компании Virgin Oil Group Андрей Гордеев.

«Во-первых, стоимость акцизов заметно выросла за эти годы для производителей, а сам принцип их начисления изменился. В 2011 году акцизы стали считать исходя не из октанового числа (показывает устойчивость топлива к воспламенению под высоким давлением), а из класса экологической безопасности. Такая реформа заметно подняла стоимость горючего. Также свою роль сыграло планомерное повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)», — пояснил Гордеев.

По его словам, рост НДПИ привёл к увеличению себестоимости продукции, что обернулось подорожанием бензина в рознице. Кроме того, определённую роль сыграли экспортные пошлины, которые повышало правительство в попытке ограничить поставки горючего за рубеж и полностью обеспечить топливом внутренний рынок страны.

Стоимость бензина в России продолжала расти даже в условиях резкого падения мировых цен на нефть, как в 2014, 2015 и 2020 годах. Такое положение дел эксперты в первую очередь объясняют высокой долей налоговой составляющей в конечной цене горючего на заправках.

«В России стоимость бензина не привязана к динамике мировых цен на нефть. Поэтому и при низких нефтяных котировках, и при высоких стоимость топлива внутри страны растёт. Дело в том, что, помимо самой нефти, в одном литре бензина 70% стоимости составляют налоговые платежи, 5—7% — прибыль производителей и ещё порядка 10% — заработок АЗС», — объяснил RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

С 2012 по 2013 год темпы подорожания бензина в России были умеренными и находились вблизи 6—7%. Между тем в 2014-м розничные цены на автомобильное топливо в стране подскочили сразу почти на 9%. Как отмечают специалисты, это произошло в результате резкого ослабления рубля.

«В 2014 году на фоне значимого снижения курса рубля по отношению к доллару и евро производителям стало выгоднее продавать горючее за рубеж. Так на внутреннем рынке возник дефицит, что и привело к росту цен. В этот же момент как раз начала дешеветь нефть, но поставщики повышали оптовые и розничные цены в попытках компенсировать падение курса нацвалюты», — объяснил Андрей Гордеев.

Рынок под контролем

После 2014 года темпы подорожания бензина в России временно замедлились. Так, в 2015-м средняя розничная стоимость горючего выросла только на 4,8%, а в 2016-м — на 3,8%. Впрочем, после этого на рынке топлива вновь наметилось ценовое ускорение. В 2017 году бензин в стране подорожал на 7,3%, а в 2018-м — сразу на 9,4%.

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Для решения возникшей проблемы правительство договорилось с нефтяными компаниями о заморозке оптовых цен. Вместе с тем нефтяникам было невыгодно поставлять горючее на российский рынок по фиксированной стоимости. Экспортные цены заметно превышали внутренние, поэтому бизнесу было прибыльнее продавать нефтепродукты за рубежом.

На этом фоне с 1 января 2019 года власти запустили так называемый демпфирующий механизм. В рамках инициативы государство стало возмещать компаниям недополученные доходы при поставках топлива на внутренний рынок.

Таким образом, если цены на горючее внутри страны ниже экспортных, нефтяники получают компенсацию из бюджета. При более высоких ценах на внутреннем рынке компании, напротив, отчисляют в казну часть прибыли. Такое положение дел позволяет избегать резких скачков стоимости топлива для потребителей.

РИА Новости

© Евгений Одиноков

В результате действия демпфирующего механизма рост цен на горючее в России удалось замедлить в несколько раз. Так, в 2019 году топливо в стране подорожало лишь на 1,9%, а в 2020-м — на 2,5%. Более того, с 1 мая 2021 года для дополнительного сдерживания цен на горючее правительство намерено скорректировать формулу компенсирующего механизма.

Как объясняют эксперты, в демпфере заложена так называемая индикативная оптовая цена бензина на внутреннем рынке. На её основе власти рассчитывают сумму, которую нефтяники должны перечислять в бюджет или получать в качестве компенсации от правительства. Согласно изначальной задумке, индикативная цена должна была расти на 5% в год. Вместе с тем со временем такое повышение показателя стало невыгодным для нефтяных компаний.

«Демпфер построен так, что его действие приводит к росту оптовых цен, а розничные за ними не успевают. Пересмотр демпфера приведёт к тому, что оптовые цены будут расти меньшими темпами, следовательно, сократится и темп роста цен в рознице. В результате корректировок в дальнейшем рост цен на топливо не будет превышать размеров инфляции — это обещало государство в лице Минэнерго», — подчеркнул Артём Деев.