«Год будет прорывным для рынка»: исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе о внутреннем туризме и популярных маршрутах

Российский внутренний туризм может полностью вернуться к докризисным уровням уже к концу 2021 года. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По её словам, поддержку отрасли должны оказать инициативы властей, а также высокий спрос со стороны населения на поездки по стране. Она отметила, что сейчас россияне активнее всего бронируют туры на курорты Краснодарского края, в Крым, Калининград, Санкт-Петербург, а также на Алтай и Байкал. При этом всё больше граждан рассчитывают отдохнуть за рубежом на фоне постепенного открытия авиасообщения России с другими государствами. Но внешний туризм сможет полностью оправиться от потерь пандемии не раньше 2022 года, уверена Ломидзе.

— С момента начала пандемии коронавируса прошло уже больше года. Как сейчас себя ощущает туристический рынок России?

— В 2020 году индустрия показала высокий уровень адаптивности к новым вызовам. На фоне пандемии и нестабильной эпидемической ситуации вылеты часто переносились или вовсе отменялись из-за временного закрытия того или иного региона. Тем не менее даже при таких сложных условиях игры туроператоры старались работать максимально собрано: выполняли обязательства перед туристами и при этом сами оставались на плаву.

— Когда внутренний туризм сможет полностью вернуться к докризисным уровням?

По нашим прогнозам, к концу 2021 года внутренний рынок сможет вернуться к доковидным показателям 2019-го. Это станет возможным за счёт высокого спроса, а также различных программ властей по популяризации российских курортов. Можно с уверенностью сказать, что этот год будет прорывным для внутреннего туристического рынка.

— Куда чаще всего россияне бронируют туры по внутренним направлениям?

— Традиционно россияне предпочитают бронировать на лето морские курорты Краснодарского края и Крым. Это абсолютные лидеры продаж. Также хорошую динамику показывает Калининград, он вполне может войти в пятёрку самых востребованных направлений в этот летний сезон.

Кроме того, популярны туры в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Примечательно, что спросом в последнее время стали пользоваться дома отдыха и гостиницы в Подмосковье. Есть активный спрос по маршрутам на Алтай и Байкал, которые ранее были не особенно популярны у путешественников в летний период. Можно сказать, что мы наблюдаем перезагрузку и диверсификацию интереса россиян к альтернативным курортам для летнего отдыха.

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— В ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал продление программы туристического кешбэка до конца 2021 года. Как инициатива отразится на отрасли?

— После запуска третьего этапа программы кешбэка интерес россиян к путешествиям внутри страны заметно вырос. Мы провели опрос в период с 18 по 25 марта, в первую неделю старта программы. По его результатам, более 24% опрошенных не планировали отпуск в России до тех пор, пока не узнали о старте нового этапа. Таким образом, можно сделать вывод, что спрос на путёвки по стране благодаря инициативе вырос почти на четверть.

В целом программа помогает гражданам путешествовать по России с максимальной выгодой. Особенно важно, что правительство быстро реагирует на повышенный спрос со стороны туристов. Мы, как участники рынка, приветствуем оперативное решение правительства выделить ещё 4,7 млрд рублей на реализацию программы. Более того, мы выступаем за то, чтобы сделать эту меру поддержки отрасли ежегодной.

Необходимо отметить, что инициатива стимулирует не только туристическую сферу, но и вносит вклад в развитие смежных отраслей. На фоне действия программы дополнительную прибыль получают отели, рестораны, сувенирные магазины и музеи. Таким образом, инициатива даёт мультипликативный эффект для ряда секторов.

— Владимир Путин также предложил возмещать родителям половину стоимости путёвки при поездке детей в летний лагерь. Кроме того, президент заявил о необходимости сформировать дополнительные возможности для студенческого и молодёжного туризма. Как эти меры могут отразиться на туристическом секторе?

— Уже известно, что субсидиями могут воспользоваться почти 360 тыс. детей. Вкупе с мерами по поддержке молодёжного отдыха, которые предполагают выделение около 2 млрд рублей на поездки для поощрения активной молодёжи, такие инициативы позволяют формировать почву для сегмента возвратного туризма.

То есть возрастает вероятность того, что, повзрослев, эти путешественники захотят вновь вернуться в те места, где отдыхали, будучи детьми. Можно сказать, что это не просто временная тактическая мера по оздоровлению молодого населения, но и долгосрочный вклад в развитие отечественной туристической индустрии.

— Россия продолжает восстанавливать авиасообщение с разными странами. Как рынок реагирует на постепенное открытие части направлений?

— Безусловно, рынок позитивно воспринимает возобновление авиасообщения с другими государствами, но до сих пор продажи в этом сегменте существенно отстают от докризисных значений 2019-го. С учётом текущей динамики мы считаем, что полное восстановление выездного туризма возможно не ранее 2022 года.

Reuters

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Сейчас у нас есть договорённости о перелётах с ОАЭ, Кубой, Мальдивами, но количество разрешённых рейсов не может покрыть спрос со стороны туристов. В то же время есть страны, которые готовы нас принять и удовлетворить отложенный спрос, например Кипр, Черногория и Хорватия, но и с ними у нас до сих пор нет прямого и легального авиасообщения.

Также россияне очень ждут открытия Туниса. С 19 апреля страна объявила о том, что готова принимать иностранных туристов, но говорить о прямых чартерных рейсах до курортов данного государства пока не приходится.

— А известны ли даты начала полётных программ в Египет?

— Насчёт новостей о Египте: пока официально туроператоры не получили фактической даты старта перелётов до ключевых египетских курортов. Ожидается, что после майских праздников власти объявят о начале полётных программ. После этого агентам потребуется несколько дней на организацию комплексного тура.

При этом спрос на такие путёвки будет достаточно серьёзным: египетская сторона планирует принять до 1 млн россиян в 2021 году вне зависимости от даты открытия полётов, что составляет около 45—50% от объёма российского турпотока в 2015 году.

— Есть ли понимание, когда начнёт восстанавливаться въездной туризм?

— В целом мы готовы принимать иностранных туристов из тех стран, с которыми у нас отрыто прямое авиасообщение. Россия в апреле уже принимала туристические группы из других государств, хотя и в очень малом количестве по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Многое до сих пор зависит от ситуации с пандемией в мире. Туристы из европейских и азиатских государств, которые до коронавируса были нашими ключевыми зарубежными гостями, пока ещё с опасением относятся к путешествиям за пределы своих стран. На этом фоне мы ожидаем восстановления въездного туризма не ранее чем в 2022—2023 годах.

Способствовать развитию въездного туризма во многом будут меры правительства. В частности, речь идёт об упрощении визового режима. С января 2021 года граждане 52 стран получили возможность путешествовать по России по электронной визе, но из-за пандемии немногие решаются выбираться за рубеж. По мере улучшения ситуации с вирусом в мире мы ожидаем рост числа туристов из других стран, а благодаря электронной визе Россия для иностранцев станет ещё доступнее.

— Как сейчас изменились цены на путёвки по основным туристическим направлениям по сравнению с предыдущим годом?

— Мы видим, что в 2021 году средняя стоимость размещения в высокий сезон выросла примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. При этом основной рост пришёлся на категорию отелей четыре-пять звёзд, в то время как на более экономичные варианты размещения цены поднялись не так сильно.

Впрочем, мы не ожидаем дальнейшего подорожания туров осенью и в конце года. На рынке стабильный спрос и достаточно широкий ассортимент доступных россиянам предложений для поездок по стране.