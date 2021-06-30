Путин назвал проведение Олимпиады в Токио важной мировой победой
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«То, что в таких крайне непростых, прямо скажем, условиях главный спортивный праздник планеты всё же состоится, можно считать важной общей победой мировой олимпийской семьи», — сказал Путин на встрече с российскими спортсменами, которые отправятся на Игры.
Олимпиада в Токио, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.
Ранее Путин прокомментировал неудачи сборных России по футболу и хоккею.