Порошенко порассуждал об «украинской политической нации»

Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал жителей Украины «украинской политической нацией», у которой есть собственный исторический опыт, язык, песни и танцы, кухня, а также «отношение к правам человека».

Об этом он написал в статье для газеты Gazeta Wyborcza.

«Мы — украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ», — заявил Порошенко, отметив, что украинцы обладают «чувством причастности к европейской цивилизации».

Комментируя статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», Порошенко заявил, что украинцам «по барабану», что об этом думает российский лидер.

12 июля российский президент опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой, в частности, заявил, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной».

Он также назвал общей бедой и трагедией возникновение в последние годы «стены» между двумя странами и рассказал о потерях Украины из-за разрыва экономических связей с Россией. Какой быть Украине — решать её гражданам, подытожил российский лидер.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить с Путиным «некоторые вещи» из его статьи.