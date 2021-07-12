Путин рассказал о потерях Украины из-за разрыва экономических связей с Россией
- РИА Новости
«В Киеве используют свою «политическую арифметику», но в 1991 — 2013 годах только за счёт низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более $82 млрд, а сегодня буквально «цепляется» за $1,5 млрд российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов», — отметил он.
По его словам, Украина и Россия долгое время развивались как единая экономическая система.
«Глубине кооперации, которая у нас была 30 лет назад, сегодня могли бы позавидовать страны Евросоюза. Мы являемся естественными, взаимодополняющими друг друга экономическими партнёрами», — подчеркнул российский лидер.
Как добавил Путин, такая тесная взаимосвязь двух стран способна усиливать конкурентные преимущества обоих государств.
Также Путин в своей статье назвал общей бедой и трагедией возникновение в последние годы «стены» между Россией и Украиной.