Путин рассказал о потерях Украины из-за разрыва экономических связей с Россией

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Президент России Владимир Путин в своей статьей «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной на сайте Кремля, рассказал о потерях Украины из-за разрыва экономических связей с Россией.
Путин рассказал о потерях Украины из-за разрыва экономических связей с Россией
  • РИА Новости

«В Киеве используют свою «поли­ти­ческую ариф­метику», но в 1991 — 2013 годах только за счёт низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более $82 млрд, а сегодня буквально «цепляется» за $1,5 млрд российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов», — отметил он.

По его словам, Украина и Россия долгое время разви­вались как единая эко­номическая система.

«Глубине коопе­рации, которая у нас была 30 лет назад, сегодня могли бы позавидовать страны Евро­союза. Мы являемся естественными, взаимодополняю­щими друг друга экономическими парт­нёрами», — подчеркнул российский лидер.

Как добавил Путин, такая тесная взаимосвязь двух стран способна уси­ливать конку­рентные преимущества обоих государств.

Также Путин в своей статье назвал общей бедой и трагедией возникновение в последние годы «стены» между Россией и Украиной.

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