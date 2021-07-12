Путин: Россия не была и не будет «анти-Украиной»

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Российский лидер Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной на сайте Кремля, заявил, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной».
Путин: Россия не была и не будет «анти-Украиной»
  • РИА Новости

«Сейчас эти слова воспри­нимаются кое-кем в штыки. Могут быть истолкованы как угодно. Но многие люди меня услышат. И скажу одно: Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной». А какой быть Украине — решать её граж­данам», — отметил он.

Как заявил российский лидер, родство народов Украины и России передаётся из поколения в поколение.

«Оно — в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине, в кровных узах, объединяющих мил­лионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем много­кратно сильнее и успешнее. Ведь мы — один народ», — подчеркнул он.

Также Путин в своей статье назвал общей бедой и трагедией возникновение в последние годы «стены» между Россией и Украиной.

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