Путин: Россия не была и не будет «анти-Украиной»
- РИА Новости
«Сейчас эти слова воспринимаются кое-кем в штыки. Могут быть истолкованы как угодно. Но многие люди меня услышат. И скажу одно: Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной». А какой быть Украине — решать её гражданам», — отметил он.
Как заявил российский лидер, родство народов Украины и России передаётся из поколения в поколение.
«Оно — в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине, в кровных узах, объединяющих миллионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы — один народ», — подчеркнул он.
Также Путин в своей статье назвал общей бедой и трагедией возникновение в последние годы «стены» между Россией и Украиной.