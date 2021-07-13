Зеленский готов частично обсудить с Путиным его статью о единстве народов

Украинский президент Владимир Зеленский готов обсудить с российским лидером Владимиром Путиным «некоторые вещи» из его статьи об историческом единстве русских и украинцев.

Об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами на конференции «Украина 30. Гуманитарная политика».

Он обратил внимание на то, что материал опубликован как на русском, так и на украинском языках.

«Если президент России уже начал писать на украинском языке, значит, мы всё правильно делаем, и в этом направлении я поддерживаю это решение. У меня не было времени прочитать всю статью, потому что вчера у меня были важные встречи, но некоторые части, те, что я прочитал, я увидел там глубокую работу», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Путин «потратил много времени, потому что там архивной работы очень много».

«Ну что же, я могу только позавидовать, что столько времени президент такого большого государства может себе позволить потратить на такой объём детальной работы», — отметил глава государства.

При этом Зеленский сказал, что «на встречу президентов России и Украины как-то не хватает времени у президента России».

«Я просто не знал, на что он тратит своё время, но сейчас вижу результат. Но мне кажется, что важно, что некоторые вещи, кстати, те, о которых он написал, мы могли бы обсудить. Наверное, я дал бы ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье в будущем», — добавил он.

Также Зеленский прокомментировал мнение Путина о том, что украинский и русский народы являются братскими.

«Что касается братского народа, я уже отвечал: нас забывают, когда говорят о победе над фашизмом, о Второй мировой войне, о том, сколько было утрачено жизней украинцев, и вспоминают нас в других случаях, что мы братские народы. Я считаю, что это не по-братски так поступать. Это похоже больше на Каина и Авеля, что-то из этой истории», — пояснил президент Украины.

Он пообещал проанализировать статью российского президента, «как только найдётся время»

«И если надо, чтобы эта статья нашла ответ, она же написана на украинском, значит, надо, чтобы мы что-то ответили. Ну подумаем», — подытожил он. Слова Зеленского приводит РИА Новости.

12 июля российский президент опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой, в частности, заявил, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной».

Он также назвал общей бедой и трагедией возникновение в последние годы «стены» между двумя странами и рассказал о потерях Украины из-за разрыва экономических связей с Россией.

Какой быть Украине — решать её гражданам, подытожил российский лидер.