Экс-депутат Рады заявил, что Украину готовят к разделу

Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что страну готовят к разделу и глобальному гражданскому противостоянию.

Таким мнением он поделился в эфире телеканала «НАШ».

Он отметил, что на Украине в настоящий момент идёт мобилизация радикально настроенных граждан, которые «сбиваются» в группы. По мнению Мураева, в дальнейшем их могут задействовать для провокаций — это может произойти уже осенью.

«Я не хочу никогда пугать, но я думаю, что нас готовят к разделу (Украины. — RT)... Готовится глобальное гражданское противостояние... Играть будут «правым полем», и это будет происходить в Киеве, а не в Донбассе», — считает экс-депутат Рады.

Он добавил, что финансирование радикалов на Украине происходит через международный фонд «Возрождение» при участии бывшего президента Украины Петра Порошенко. При этом, по словам Мураева, действующий украинский лидер Владимир Зеленский не понимает, что происходит на самом деле.

«Меня даже не интересует, что его перевернут. Я понимаю, что в случае глобального противостояния нас «спасут» все: поляки «спасут» Галичину, венгры «спасут» Закарпатье, румыны «спасут» Бессарабию и Буковину», — рассуждает политик.

Экс-депутат Рады допустил, что юго-восток Украины может в этом случае перейти России, а от Украины останется «небольшой кусочек».

В мае Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о национальном сопротивлении. В случае принятия документа в стране появятся добровольческие территориальные структуры, куда смогут записываться все совершеннолетние граждане. Законопроект помечен главой государства как «неотложный».