В офисе Зеленского высказались о призывах разместить на Украине ПВО США

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Заявления вице-премьера Украины Алексея Резникова о размещении американских средств ПВО на украинской территории пока не следует считать официальной позицией Киева, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
В офисе Зеленского высказались о призывах разместить на Украине ПВО США
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«Я думаю, это заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетическую возможность укрепления безопасности на Украине», — приводит ТАСС слова Никифорова на брифинге.

Ранее украинский вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников заявил, что власти Украины рассматривают возможность развернуть на территории страны подразделения американских сил ПВО.

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