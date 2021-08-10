В МИД России не комментируют призыв Киева развернуть ПВО США на Украине

В российском МИД отказались комментировать призыв украинских властей разместить на территории Украины средства противоракетной обороны (ПВО).

Ранее украинский вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников заявил, что власти Украины рассматривают возможность развернуть на территории страны подразделения американских сил ПВО.

«В традиции МИД комментировать серьёзные вещи», — приводит ТАСС слова замглавы внешнеполитического ведомства Александра Грушко.

5 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что визит украинского президента Владимира Зеленского в Соединённые Штаты 30 августа поднимет отношения между странами на новый уровень.