В МИД России не комментируют призыв Киева развернуть ПВО США на Украине
- РИА Новости
Ранее украинский вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников заявил, что власти Украины рассматривают возможность развернуть на территории страны подразделения американских сил ПВО.
«В традиции МИД комментировать серьёзные вещи», — приводит ТАСС слова замглавы внешнеполитического ведомства Александра Грушко.
5 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что визит украинского президента Владимира Зеленского в Соединённые Штаты 30 августа поднимет отношения между странами на новый уровень.