Киев рассчитывает вывести отношения Украины и США «на новый уровень»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном выразил мнение, что визит украинского президента Владимира Зеленского в Соединённые Штаты 30 августа поднимет отношения между странами на новый уровень.

Слова украинского министра приводит ТАСС.

«Я прибыл сюда, как вы сказали, чтобы подготовить визит президента Украины в Вашингтон. Мы хотим, чтобы этот визит был продуктивным, имел много результатов, что поднимет наши отношения на новый уровень», — сказал Кулеба.

Ранее сообщалось, что первый официальный визит Владимира Зеленского в Соединённые Штаты состоится 30 августа.

Украинский лидер заявлял, что ожидает содержательного разговора с президентом США о Донбассе и реформах.