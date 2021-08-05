Киев рассчитывает вывести отношения Украины и США «на новый уровень»

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном выразил мнение, что визит украинского президента Владимира Зеленского в Соединённые Штаты 30 августа поднимет отношения между странами на новый уровень.
Киев рассчитывает вывести отношения Украины и США «на новый уровень»
  • Reuters

Слова украинского министра приводит ТАСС.

«Я прибыл сюда, как вы сказали, чтобы подготовить визит президента Украины в Вашингтон. Мы хотим, чтобы этот визит был продуктивным, имел много результатов, что поднимет наши отношения на новый уровень», — сказал Кулеба.

Ранее сообщалось, что первый официальный визит Владимира Зеленского в Соединённые Штаты состоится 30 августа

Украинский лидер заявлял, что ожидает содержательного разговора с президентом США о Донбассе и реформах.

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