Зеленский рассчитывает на содержательный разговор с Байденом о Донбассе

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Украинский президент Владимир Зеленский ожидает содержательного разговора с американским лидером Джо Байденом о Донбассе и реформах.
Зеленский рассчитывает на содержательный разговор с Байденом о Донбассе
  • РИА Новости

«Жду содержательную и плодотворную встречу с президентом США 30 августа. Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнёрства Украины и США — мира в Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как вызова безопасности, экономического развития и поддержки реформ», — написал Зеленский в Twitter.

Как ранее заявил Белый дом, американская сторона ожидает, что президент Украины посетит США 30 августа.

В июне сообщалось, что Владимир Зеленский планирует попросить у американского лидера увеличения военной помощи и оборонных поставок.

Также в украинском МИД отмечали, что одной из ключевых тем переговоров станет формат участия Вашингтона в урегулировании ситуации в Донбассе.

При этом советник Госдепартамента Дерек Шолле выразил мнение, что участие США в нормандском формате не поможет решить проблему.

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