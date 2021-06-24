Зеленский намерен попросить у Байдена увеличения военной помощи

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Украинский президент Владимир Зеленский планирует обсудить с американским лидером Джо Байденом увеличение военной помощи и оборонных поставок.
Зеленский намерен попросить у Байдена увеличения военной помощи
  • Reuters

Как пишет ТАСС, журналист спросил Зеленского, будет ли поднят вопрос военной помощи во время визита в США.

«Увеличение оборонных поставок, увеличение военной помощи (буду обсуждать с Байденом. — RT)», — сказал Зеленский.

Ранее издание Politico сообщало, что Белый дом временно приостановил предоставление Украине пакета военной помощи на сумму порядка $100 млн, в который входит летальное оружие.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что украинская сторона с завидным упорством пытается представить Россию в качестве стороны конфликта, но Москва ею не является.

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