Госдеп высказался об идее участия США в нормандском формате

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Советник Государственного департамента Дерек Шолле высказался об идее участия США в нормандском формате.
Госдеп высказался об идее участия США в нормандском формате
  • Reuters

Шолле отметил в интервью «РБК-Украина», что он не считает, что участие Соединённых Штатов в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе в нормандском формате поможет решению вопроса.

«На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате — это, наверное, не то, что поможет решить проблему», — цитирует его ТАСС.

Ранее политолог Юрий Светов и политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировали в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании привлечь США к урегулированию в Донбассе.

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