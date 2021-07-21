Госдеп высказался об идее участия США в нормандском формате

Советник Государственного департамента Дерек Шолле высказался об идее участия США в нормандском формате.

Шолле отметил в интервью «РБК-Украина», что он не считает, что участие Соединённых Штатов в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе в нормандском формате поможет решению вопроса.

«На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате — это, наверное, не то, что поможет решить проблему», — цитирует его ТАСС.

Ранее политолог Юрий Светов и политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировали в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании привлечь США к урегулированию в Донбассе.