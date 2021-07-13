Политологи объяснили желание Зеленского привлечь США к урегулированию в Донбассе
- Reuters
Как подчеркнул Светов, желание Зеленского привлечь США «ещё раз доказывает его нежелание выполнять Минские соглашения».
Он также обратил внимание на то, что украинский лидер не планирует учитывать мнение самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
«Это всё попытки негодными средствами заставить делать других партнёров то, чего хочет только он», — пояснил эксперт.
В свою очередь Дудчак добавил, что если будет принято решение о привлечении США, то это будет уже не нормандский, а другой формат.
«В первую очередь, Зеленский должен сесть за стол переговоров с лидерами республик, тогда начнутся те переговоры, которых ждут давно. Зеленский даёт понять, что без США ничего не способен сделать — вероятно, так надо (это предложение. — RT) понимать. Их (форматов переговоров. — RT) может быть бесконечное множество в дополнение к существующим или вместо них, но хорошо бы, чтобы был результат», — заключил политолог.
Ранее, как сообщало РИА Новости, Зеленский заявил о желании привлечь США к урегулированию в Донбассе.