Политологи объяснили желание Зеленского привлечь США к урегулированию в Донбассе

Политолог Юрий Светов и политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировали в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании привлечь США к урегулированию в Донбассе.

Как подчеркнул Светов, желание Зеленского привлечь США «ещё раз доказывает его нежелание выполнять Минские соглашения».

Он также обратил внимание на то, что украинский лидер не планирует учитывать мнение самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

«Это всё попытки негодными средствами заставить делать других партнёров то, чего хочет только он», — пояснил эксперт.

В свою очередь Дудчак добавил, что если будет принято решение о привлечении США, то это будет уже не нормандский, а другой формат.

«В первую очередь, Зеленский должен сесть за стол переговоров с лидерами республик, тогда начнутся те переговоры, которых ждут давно. Зеленский даёт понять, что без США ничего не способен сделать — вероятно, так надо (это предложение. — RT) понимать. Их (форматов переговоров. — RT) может быть бесконечное множество в дополнение к существующим или вместо них, но хорошо бы, чтобы был результат», — заключил политолог.

Ранее, как сообщало РИА Новости, Зеленский заявил о желании привлечь США к урегулированию в Донбассе.