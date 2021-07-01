Байден и Зеленский обсудят участие США в урегулировании ситуации в Донбассе

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Одной из ключевых тем будущих переговоров между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским станет формат участия Вашингтона в урегулировании ситуации в Донбассе.
Байден и Зеленский обсудят участие США в урегулировании ситуации в Донбассе
  • Reuters

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью изданию LIGA.NET.

Украинский дипломат отметил, что страны сейчас активно коммуницируют друг с другом в рамках подготовки встречи государственных лидеров.

«Программа-максимум — сделать новый шаг в вопросах взаимодействия с нашими партнёрами в сфере безопасности и обороны, инвестиций и торговли. Я пока не знаю, выйдем ли мы из встречи уже с готовым ответом, каким будет участие США в процессе политико-дипломатического урегулирования и противодействия российской агрессии, но точно президенты будут очень подробно об этом говорить. Это будет ключевая тема», — сказал Кулеба.

Отвечая на вопрос, намерены ли в Киеве допустить Вашингтон к участию в переговорах по Донбассу, представитель внешнеполитического ведомства отметил, что стороны будут искать формат участия США, при котором американская сторона сможет дать максимальный результат.

«Американцы уже в этом процессе. Но этого недостаточно, чтобы изменить поведение России», — добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что планирует обсудить с Байденом увеличение военной помощи и оборонных поставок.

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