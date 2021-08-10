В Киеве предложили развернуть средства ПВО США на территории Украины

Власти Украины рассматривают возможность развернуть на территории страны подразделения американских сил противовоздушной обороны (ПВО), заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников.

«Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь за счёт развёртывания сил ПВО, даже путём размещения американских подразделений», — приводит его слова пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий».

Он также призвал усилить санкции в отношении компаний, которые задействованы в реализации проекта «Северный поток — 2».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном выразил мнение, что визит украинского президента Владимира Зеленского в Соединённые Штаты 30 августа поднимет отношения между странами на новый уровень.