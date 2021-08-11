Захарова прокомментировала призыв развернуть системы ПВО США на Украине
- РИА Новости
По её мнению, это является доказательством провокационной политики Украины и в регионе, и в отношении России.
«Это является доказательством намерений США в отношении выстраивания отношений с той же самой Украиной, когда центром этих отношений является российский фактор», — цитирует ТАСС Захарову.
Ранее украинский вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников заявил, что власти Украины рассматривают возможность развернуть на территории страны подразделения американских сил ПВО.