Захарова прокомментировала призыв развернуть системы ПВО США на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире Первого канала прокомментировала заявление украинского вице-премьера Алексея Резникова о возможности размещения американских сил противовоздушной обороны (ПВО) на территории Украины.

По её мнению, это является доказательством провокационной политики Украины и в регионе, и в отношении России.

«Это является доказательством намерений США в отношении выстраивания отношений с той же самой Украиной, когда центром этих отношений является российский фактор», — цитирует ТАСС Захарову.

Ранее украинский вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников заявил, что власти Украины рассматривают возможность развернуть на территории страны подразделения американских сил ПВО.