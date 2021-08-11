Захарова прокомментировала призыв развернуть системы ПВО США на Украине

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире Первого канала прокомментировала заявление украинского вице-премьера Алексея Резникова о возможности размещения американских сил противовоздушной обороны (ПВО) на территории Украины.
Захарова прокомментировала призыв развернуть системы ПВО США на Украине
  • РИА Новости

По её мнению, это является доказательством провокационной политики Украины и в регионе, и в отношении России.

«Это является доказательством намерений США в отношении выстраивания отношений с той же самой Украиной, когда центром этих отношений является российский фактор», — цитирует ТАСС Захарову.

Ранее украинский вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников заявил, что власти Украины рассматривают возможность развернуть на территории страны подразделения американских сил ПВО.

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