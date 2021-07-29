«Неадекватный человек»: в России оценили слова украинского депутата об упущенном шансе «шантажировать весь мир»

Украинские политические деятели в очередной раз отметились заявлением, свидетельствующим об их непонимании и незнании истории собственной страны. Так в Совете Федерации прокомментировали слова главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что Украина упустила шанс «шантажировать весь мир» посредством ядерного оружия. В Госдуме также указали, что действующие власти Киева в очередной раз пытаются обвинить своих предшественников в том, что граждане Украины сейчас живут хуже, чем могли бы.

Заявление главы президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии о том, что Киев в 1990-е годы совершил ошибку, отказавшись от ядерного оружия, демонстрирует низкую компетенцию украинских политиков. Такое мнение в беседе с RT высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Все эти депутаты нынешние, которые ниоткуда взялись, без опыта, без знаний, без понимания того, что было, без знания истории, развития Украины. По-моему, Арахамия — случайный человек в украинской политике. Не считаю, что он по заслугам занимает свой пост. Несуразиц, банальностей и глупостей он сказал уже достаточно много», — сказал Цеков.

Сенатор заметил, что решение украинских властей отказаться от ядерного оружия было одним из немногих правильных, поскольку страна не смогла бы его содержать, а с учётом того, что периодически к власти на Украине приходят вообще «неадекватные люди», от них чего угодно можно было ожидать.

«Проблема Украины не в обладании или необладании ядерным оружием. Проблема Украины в том, что они отказались от своего прошлого, отказались от общего с Россией и стали строить государство с чистого листа. Выдумывая и историю, выдумывая и главные принципы внутренней политики. Вот это проблема Украины и сложностей, которые она испытывает. А не то, что они отказались от ядерного оружия», — пояснил он.

Как заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, когда в руках неадекватных лиц появляется оружие, никто переговоры не ведёт, источник опасности просто устраняется.

«Украина удержалась как государство лишь благодаря тому, что отказалась от ядерного оружия, а не превратилась в криминальный анклав с ядерными ракетами. Да и кого бы они собирались шантажировать? Блок НАТО? Или Россию? Ни мы, ни они с шантажистами не договариваются, ну а просто запугивание на Россию не действует», — подчеркнул собеседник RT.

Парламентарий также назвал причину появления подобного популистского высказывания.

«Мы наблюдаем очередного адепта лжи из украинского истеблишмента, и схема то старая — во всём виноваты предшественники, мол, если б не они, мы бы тут очень здорово жили. А на деле мы видим полных дилетантов в украинской власти, которые устроили разгром своей экономики и теперь ищут тех, на кого можно свалить эту вину», — отметил Бальбек.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что Киев допустил «фатальную ошибку», упустив шанс «шантажировать весь мир» при помощи ядерного оружия, от которого страна отказалась в рамках Будапештского меморандума, который он назвал «ничего не значащим».

«В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку. Всеми остальными ошибками всех других президентов можно просто пренебречь. Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все разговаривали по-другому, договаривались бы по-другому. Если даже на это идти, то идти надо был совершенно по-другому», — сказал он.

По его мнению, прежние руководители Украины должны были проявить настойчивость и добиться того, чтобы оставить хоть минимальный ядерный потенциал.

«Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах», — констатировал Арахамия.

В апреле вопрос о необходимости возвращения Украине ядерного статуса поднимал украинский посол в Германии Андрей Мельник. При этом он связал вопрос с якобы желанием России «стереть страну с лица земли».

«Либо мы являемся частью такого альянса, как НАТО, и помогаем сделать Европу сильнее, либо у нас есть только один вариант — вооружиться и, возможно, снова подумать о ядерном статусе. Как ещё мы можем гарантировать свою защиту?» — говорил он.

Напомним, 5 декабря 1994 года лидеры Украины, России, Великобритании и США подписали Будапештский меморандум. Документ предусматривает гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ Киева от ядерного оружия и присоединение страны к Договору о нераспространении ядерного оружия. Между тем договор так и не был ратифицирован ни одной из подписавших его стран.

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Комментируя заявление Давида Арахамии, политолог Иван Мезюхо также призвал главу фракции «Слуга народа» изучать матчасть: помимо того, что Украина после развала СССР не имела возможности содержать ядерное оружие, также стоял вопрос утилизации ядерных боеприпасов, решить который самостоятельно Киев тоже не мог.

«Я думаю, что в принципе уже тогда и на постсоветском пространстве, да и в Европе понимали, что Украина с ядерным оружием — это то же самое, что макака с гранатой. Непредсказуемость этой страны, её политических лидеров не позволяет иметь ядерный потенциал. Потому что тогда этот ядерный потенциал угрожает не то что всему миру — но и самой же Украине», — подчеркнул собеседник RT.

По его мнению, заявление Давида Арахамии призвано оправдать неудовлетворительные внешнеполитические результаты президента Украины Владимира Зеленского.

«Вместо того чтобы предложить обществу реальный план по регулированию ситуации в Донбассе, в виде выполнения Минских соглашений, президент Украины нагнетает ситуацию. А его парламентское большинство делает ничего не стоящее заявление для отвода глаз от реальных проблем», — указал Мезюхо.