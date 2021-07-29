«Добиться концентрации власти»: как Зеленский провёл кадровые перестановки в украинском оборонном секторе

Киев ставит на ключевые посты в Министерстве обороны и структурах сектора безопасности «более послушных менеджеров», полагает источник RT в офисе президента Украины. Накануне Владимир Зеленский сменил ряд ключевых фигур в этих ведомствах, объяснив это тем, что руководители всех уровней должны полностью выполнять задачи, необходимые для защиты страны «от вооружённой агрессии». Однако, по мнению экспертов, кадровые изменения мотивированы прежде всего желанием действующего президента наполнить силовые структуры максимально лояльными себе людьми. При этом, как считают аналитики, это вряд ли будет способствовать качественным положительным изменениям в оборонной сфере Украины.

Киев ставит на ключевые посты в Министерстве обороны и структурах сектора безопасности «более послушных менеджеров». С таким утверждением выступил источник RT в Офисе президента Украины.

«Киев готовится к новым условиям Соединённых Штатов по Донбассу, ведь Вашингтон может предложить Зеленскому план по завершению боевых действий на востоке страны. А Руслан Хомчак, который до недавнего времени занимал пост главы ВСУ, мог запросто отказаться выполнять указания США, особенно учитывая, что за спиной у него лояльная армия. Зеленский же решил показать себя сильным лидером», — говорит собеседник RT.

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Накануне президент Украины объяснил назначение нового главнокомандующего Вооружёнными силами страны(ВСУ) и другие кадровые перестановки в секторе безопасности тем, что руководители всех уровней в этой сфере должны полностью выполнять задачи, необходимые для защиты государства «от вооружённой агрессии». Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

«Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординированно, с чёткой перспективой и без недоразумений между руководителями», — приводит слова Зеленского его офис.

Глава государства также призвал активизировать работу в Минобороны страны и в ВСУ.

«Если есть необходимость изменить руководящий взгляд на конкретном направлении, это нужно делать», — отметил Зеленский.

Как отметили в его офисе, президент ожидает, что на всех уровнях в вооружённых силах страны, оборонном ведомстве и в структурах, отвечающих за безопасность, удастся наладить взаимодействие, что, по его мнению, поможет не допускать ошибки и «позволит повысить эффективность защиты Украины».

Владимир Зеленский

Reuters

© Gleb Garanich/File

«От того, как построены отношения между руководителями, зависит выполнение многих задач — от подготовки государственного оборонного заказа до конкретной работы с нашими военными на передовой, их обеспечения», — заявил Зеленский.

«Попал под горячую руку»

Напомним, ранее президент Украины принял решение об увольнении генерал-полковника Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, вместо него он назначил командира оперативного командования «Север» генерал-майора Валерия Залужного. Хомчак же перейдёт на пост первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) после снятия с этой должности Михаила Коваля.

Как пояснил во время брифинга пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, смена главнокомандующего ВСУ связана с конфликтной ситуацией, возникшей между руководством Вооружённых сил Украины и министерством обороны страны.

«Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге, профессионализме Руслана Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Министерством обороны и Вооружёнными силами Украины. Такой синергии, к сожалению, мы не видим», — сказал он.

При этом депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик объяснил увольнение Хомчака тем, что он попал в немилость Зеленскому, поскольку не обещал «вернуть» Крым до окончания сезона.

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«Зеленскому нужны сегодня победы, а их нет, даже по «Северному потоку — 2» без него договорились, а тут ещё и генерал не желает штурмовать полуостров, да ещё и всячески отговаривает от этой пустой затеи. Вот и попал под горячую руку», — пояснил Белик в интервью РИА Новости.

По его словам, новый человек на этом посту, которым, как уже известно, стал Залужный, «развернёт бурную деятельность по «деоккупации Крыма», причём только на словах и бумаге».

Помимо увольнения Хомчака, в украинском Минобороны произошли и другие изменения. Так, Никифоров напомнил, что решением украинского кабмина были уволены сразу три заместителя министра обороны — Александр Миронюк, Игорь Старобинский и Игорь Халимон. По словам пресс-секретаря украинского лидера, назначения на вакантные посты произойдут до конца текущей недели.

«Президент хочет, чтобы современный солдат, который рискует собственной жизнью, имел достойные условия службы, держал в руках современное, надёжное оружие, технику. Именно на этом направлении надо делать больше», — заявил Никифоров.

Также он отметил, что война на Украине «ведётся не только в поле, но и в информационном поле», и это направление, как считает президент, надо усилить.

Кроме того, Зеленский снял с должности первого замглавы спецслужбы, а также по совместительству руководителя Антитеррористического центра Руслана Баранецкого и первого замглавы Службы безопасности (СБУ) — начальника Главуправления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Василия Малюка.

globallookpress.com

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Комментируя кадровые изменения в СБУ, Сергей Никифоров отметил, что президент и глава Службы безопасности Украины пытаются сейчас привести ведомство к тому виду, который у него должен быть «в день, когда Верховная рада проголосует и поддержит соответствующий законопроект о реформе» службы.

«СБУ хотят лишить несвойственных ей функций, а именно борьбы с экономическими преступлениями», — добавил он.

Ранее Зеленский также уволил главу Службы внешней разведки Валерия Кондратюка и назначил на его место Александра Литвиненко, который занимал пост директора Национального института стратегических исследований. Причины таких перестановок в документах на сайте президента не называются.

«Заменил своими сторонниками»





По мнению экспертов и опрошенных RT источников в политических кругах Украины, кадровые изменения в Минобороны страны и секторе безопасности, которые провёл Зеленский и его команда, прежде всего мотивированы желанием украинского президента сделать эти ведомства максимально лояльными себе.

В частности, как отметил источник RT в украинских вооружённых силах, для Зеленского важно, чтобы его подчинённые были командными игроками, а Руслан Хомчак, уволенный с должности главы ВСУ, не подходил на эту роль, поскольку критиковал президента.

«Хомчак пользуется огромным авторитетом в вооружённых силах, у него большой боевой опыт. Его увольнение негативно отразилось на боевом духе солдат, а новый руководитель пока не внушает доверия. Главная причина для отставки — это конфликт с министром обороны Андреем Тараном, которого поддерживает Зеленский», — рассказал собеседник RT.

По словам заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, члена Общественной палаты России Никиты Данюка, президента Украины не устраивало, что Хомчак имел колоссальное влияние на вооружённые силы Украины, причём некоторые приказы президента не исполнялись или саботировались.

«Вполне вероятно, Хомчак, который не проявлял в публичном пространстве каких-либо жестов неуважения, на самом деле потворствовал тому, что на среднем управленческом уровне в министерстве обороны президента просто не воспринимали. Зеленский же увольнением Хомчака и другими изменениями пытается показать, что украинское государство построено строго по вертикали, что он является президентом, который влияет на происходящее в стране. Кроме того, для него очень важно продемонстрировать силовому блоку, который его не принял и даже отторг, что он не потерпит такого отношения», — пояснил эксперт в беседе с RT.

По мнению Данюка, перед преемником Хомчака украинский лидер поставит задачу восстановить дисциплину в вооружённых силах, в том числе «за счёт зачисток» тех, кто игнорировал поручения президента.

Кроме того, благодаря кадровым изменениям, в будущем Зеленский сможет утверждать, что любые реформы, которые принесут положительный эффект, — полностью его заслуга, отметил Данюк.

«В этом смысле украинский лидер не хочет делить лавры с людьми, которые напрямую не ассоциируются с его командой. Поэтому Зеленский провёл своих людей на важные посты в Минобороны и других структурах, получив одобрение от Вашингтона», — пояснил аналитик.

При этом перевод Хомчака на место первого заместителя секретаря СНБО — попытка Зеленского «оставить его в орбите своего влияния», полагает Данюк.

«Находясь на этой позиции, Хомчак больше не сможет напрямую влиять на политические процессы в стране, но будет на виду», — отметил эксперт.

В свою очередь, украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью RT предположил, что с помощью перестановок в Минобороны и секторе безопасности Зеленский «хочет добиться концентрации власти».

«Из системы силовых органов выбывают люди, которые представляли интересы других политических или финансовых групп или были связаны с ними. Зеленский не был полностью уверен в их лояльности, поэтому заменил данных лиц своими сторонниками. Кроме того, таким образом украинский лидер хочет показать западным партнёрам, что управляет ситуацией в стране», — сказал эксперт.

Как заявил источник RT в партии «Батькивщина», Зеленский стремится увеличить своё влияние на силовые органы, полагая, что он уже достаточно опытен для этого.

«Но увольнение Хомчака не решит проблемы украинских военных, а новому руководителю ещё нужно найти общий язык со своими подчинёнными», — заявил он.

При этом источник RT в партии «Слуга народа» обратил внимание на то, что у армии Украины нет нормальной техники и наблюдаются проблемы с качеством питания и дисциплиной.

«Вот эти вопросы надо урегулировать, а не внутренние склоки», — отметил он.

Украинские военнослужащие

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Как спрогнозировал Никита Данюк, после кадровых перестановок в Минобороны и секторе безопасности продолжатся громкие отставки, могут быть инициированы и коррупционные дела.

«К тому же, всё это будет сопровождаться шумной информационной и пиар-кампанией, поскольку Зеленский прекрасно понимает, что уже сейчас ему надо вступать в предвыборную гонку. Ведь его уровень поддержки среди населения как никогда низок. Будет звучать ещё больше заявлений, что украинская армия и структуры, отвечающие за безопасность, идут по пути модернизации. Однако по факту уровень морали и боевого духа оставляет желать лучшего, не говоря уже о технической составляющей украинской армии», — заключил аналитик.