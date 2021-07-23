Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Валерия Кондратюка и назначил на его место Александра Литвиненко.

Соответствующие указы опубликованы на сайте офисе президента Украины.

«Назначить Литвиненко Александра Валерьевича главой Службы внешней разведки Украины», — говорится в одном из документов.

В указе об увольнении Кондратюка причины не указаны. Новый глава ведомства Литвиненко занимал пост директора Национального института стратегических исследований.

Ранее Зеленский подписал указы об увольнении Юлии Мендель с должности пресс-секретаря украинского лидера и о назначении на данный пост Сергея Никифорова.