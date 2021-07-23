Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины
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Соответствующие указы опубликованы на сайте офисе президента Украины.
«Назначить Литвиненко Александра Валерьевича главой Службы внешней разведки Украины», — говорится в одном из документов.
В указе об увольнении Кондратюка причины не указаны. Новый глава ведомства Литвиненко занимал пост директора Национального института стратегических исследований.
Ранее Зеленский подписал указы об увольнении Юлии Мендель с должности пресс-секретаря украинского лидера и о назначении на данный пост Сергея Никифорова.