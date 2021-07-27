Зеленский прокомментировал назначение нового главнокомандующего ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал назначение нового главнокомандующего Вооружёнными силами Украины и другие кадровые перестановки в сфере обороны страны.

Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

«Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординированно, с чёткой перспективой и без недоразумений между руководителями», — заявил Зеленский.

По его словам, необходимо активизировать работу как в Минобороны Украины, так и в ВС.

Он отметил, что «ротации или замена руководителя не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное».

«Если есть необходимость изменить руководящий взгляд на конкретном направлении, это нужно делать», — заявил он.

Ранее сообщалось, что должность главнокомандующего ВСУ вместо Руслана Хомчака займет генерал Валерий Залужный.