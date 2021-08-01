«Занять людей бесполезной деятельностью»: к чему может привести принятие на Украине закона о национальном сопротивлении

Официальная газета Верховной рады «Голос Украины» опубликовала законы об основах национального сопротивления и об увеличении численности ВСУ на 11 тыс. человек. Оба нормативно-правовых акта вступают в силу на следующий день после публикации и начнут действовать 1 января 2022 года. Законы, подписанные президентом Зеленским, предусматривают создание на Украине сил национального сопротивления и территориальной обороны, в рамках которых глава государства сможет создавать добровольные бригады, батальоны и отряды, которые будут действовать наравне с ВСУ. Эксперты считают, что таким образом администрация Зеленского хочет отвлечь граждан от реальных проблем в стране, а также усилить свою власть с помощью создания новых вооружённых формирований.

Официальная газета Верховной рады «Голос Украины» опубликовала законы «Об основах национального сопротивления» (№1702-IX) и об увеличении численности Вооружённых сил Украины на 11 тыс. военнослужащих (№1703-IX). Оба закона вступают в силу на следующий день после публикации и вводятся в действие 1 января 2022 года. Законопроекты были внесены в Верховную раду главой государства Владимиром Зеленским 25 мая 2021 года.

Комментируя президентские предложения, министр обороны Украины Андрей Таран тогда заявил, что в случае их принятия «на законодательном уровне появятся предпосылки к организации мер сдерживания и отпора агрессии с привлечением граждан, которые заставят противника прекратить агрессию против Украины».

Владимир Зеленский подписал оба закона 29 июля. Об этом он сообщил во время поездки в Житомирскую область, где выступил с обращением к военнослужащим Сил специальных операций (ССО).

«Создание системы национального сопротивления на Украине является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года и что защита Украины для нас — это наше всенародное дело», — заявил Зеленский.

Украинский президент пояснил, что данные законы предусматривают проведение комплекса мероприятий, направленных на «развитие территориальной обороны и движения сопротивления», а также введение системы подготовки населения Украины к «национальному сопротивлению».

«Он позволяет при необходимости привлечь всё население Украины к защите своей, нашей родной земли, своего края, своей семьи и объединить всех украинцев вокруг этих важных, приоритетных идей», — добавил украинский президент.

Он также сообщил, что мероприятия национального сопротивления будут осуществляться как на подконтрольной, так и на неподконтрольной Киеву территории страны.

Территориальные армии

Закон №1702-IX «Об основах национального сопротивления» предполагает максимально широкое привлечение граждан Украины к обеспечению военной безопасности страны и нанесения потерь противнику.

Согласно положениям закона, составляющими элементами национального сопротивления являются само движение сопротивления и подготовка граждан Украины к участию в нём — их будут привлекать к прохождению военной подготовки в мирное время. Ещё одним элементом является непосредственно территориальная оборона, состоящая из военной и гражданской составляющих.

Руководство национальным сопротивлением возлагается на президента Украины, который сможет инициировать создание сил территориальной обороны при ВСУ и добровольческих формирований из жителей определённых областей и районов страны.

В областях и городах-миллионниках будут создаваться бригады территориальной обороны, а в населённых пунктах и районах меньшего размера — батальоны. Их комплектация будет осуществляться, как и в ВСУ, по призыву и по контракту. Эти силы будут базироваться на территории украинских воинских частей и в своих муниципалитетах.

В добровольческие формирования будут набирать только путём заключения контракта. Численность таких формирований для каждой зоны будет регламентироваться командованием силами территориальной обороны, а командиры отрядов будут назначаться военным руководством по согласованию с командованием ССО.

Зонами территориальной обороны будут командовать назначенные президентом главы областных и районных администраций, а оперативное управление будет осуществляться офицерами ВСУ. В свою очередь, в обязанности украинского Генштаба будет входить снабжение, организация и проведение военных сборов, а также обучение добровольцев.

При этом главная роль в организации, подготовке и выполнении задач сопротивления возлагается на Силы специальных операций ВСУ, а командующий ССО будет осуществлять непосредственное управление движением сопротивления.

Стоит отметить, что на силы территориальной обороны возлагается широкий спектр задач, в который входят как патрулирование улиц и поддержание общественного порядка в мирное время, так и участие в боевых действиях.

Финансироваться национальное сопротивление будет «за счёт и в пределах средств Государственного бюджета Украины, местных бюджетов, а также из других не запрещённых законодательством Украины источников», — говорится в законе.

© president.gov.ua

Политолог Александр Дудчак считает, что данный процесс был инициирован администрацией Зеленского, чтобы отвлечь граждан Украины от реальных проблем, которые его команда решить не может.

«Это делается для того, чтобы занять людей бесполезной деятельностью, отвлечь от падения уровня жизни, развала медицины и образования. Власти Украины хотят сделать так, чтобы население всё время было занято какой-то деятельностью, чтобы украинцы были задействованы в подобных процессах и у них не оставалось времени думать о том, что происходит в стране. Насколько у них это получится, неизвестно», — отметил эксперт.

Однако данные меры никак не усилят возможности украинской армии, которая «не может конкурировать с армиями развитых стран», добавил Дудчак.

Пополнение ВСУ

Вместе с законом «Об основах национального сопротивления» Зеленский подписал закон №1703-IX, который вносит изменения в уже существующий закон «О численности Вооружённых Сил Украины». Согласно документу, численность ВСУ увеличивается на 11 тыс. человек — до 261 тыс.

В пояснительной записке к закону говорится, что такое увеличение численности ВСУ необходимо для создания и обеспечения работы сил территориальной обороны и развития сил специальных операций в интересах формирования движения сопротивления.

«В условиях вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины и оккупации части территории страны» территориальная оборона и движение сопротивления приобретают особое значение, подчёркивается в пояснительной записке.

В 2022 году, когда закон начнёт действовать, на его реализацию потребуется 2,5 млрд гривен, сообщает агентство «Укринформ».

Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский считает, что принятие подобных документов мотивировано желанием администрации Зеленского не столько защитить страну от мнимого российского вторжения, сколько обзавестись собственной армией и централизовать власть.

Президент Украины Владимир Зеленский на мероприятиях по случаю Дня Сил специальных операций

© president.gov.ua

Эксперт подчеркнул, что, согласно положениям закона, новые территориальные армии будут подчиняться именно президенту.

«Зеленскому важно сконцентрировать в своих руках как можно больше властных полномочий и вооружённых формирований, чтобы устанавливать свои решения силовым способом, в том числе тогда, когда они выходят за пределы правовой сферы», — пояснил политолог.

Однако любое вмешательство государства в частную жизнь воспринимается населением негативно, и любая попытка привлечь украинцев к военной службе будет вызывать отторжение, добавил Неменский.

«В то же время на Украине много неприкаянных людей, молодёжи, которая идёт в различные вооружённые формирования. Президент существенным образом увеличит количество людей под своей властью и тем самым сконцентрирует силу в своих руках, укрепит свои позиции. Однако неизвестно, сможет ли Зеленский эффективно воспользоваться такими большими властными полномочиями, потому как он человек неопытный и не имеет достаточной подготовки, чтобы управлять столь сложным процессом», — заключил эксперт.