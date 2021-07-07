«Имитация государственной деятельности»: как на Украине хотят переименовать «советские» суды

Верховная рада постановила направить Владимиру Зеленскому запрос о переименовании ряда судов. Автор документа, депутат фракции «Голос» Галина Васильченко, возмутилась тем, что на Украине есть суды с названиями, напоминающими о советском прошлом: Ленинский, Московский, Октябрьский и др. С 2015 года украинские власти ведут кампанию по декоммунизации, в рамках которой переименовываются города и улицы. Эксперты отмечают, что таким образом нардепы имитируют государственную деятельность вместо решения реальных проблем страны.

Верховная рада приняла постановление, согласно которому президенту Владимиру Зеленскому будет направлен запрос о переименовании ряда украинских судов. Документ был подготовлен депутатом от фракции «Голос» Галиной Васильченко.

«Направить Президенту Украины запрос народного депутата Украины Васильченко Г.И. о переименовании названий судебных органов путём изъятия названий коммунистической символики и наименования в соответствии с действующими названиями городов, районов в городах, районов, областей, предварительно поддержанный 274 народными депутатами Украины», — говорится в тексте постановления, опубликованного на сайте Рады.

Постановление было подписано председателем парламента Дмитрием Разумковым.

Васильченко в своём Facebook пояснила, что направить Зеленскому запрос её побудили советские названия некоторых судов Украины.

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«Вот знали, например, что у нас до сих пор есть Ленинский районный суд Кировограда, Московский районный суд. Харькова, Октябрьский районный суд. Полтавы? И таких десятки!... Только перестав возвращаться в советское прошлое, мы сможем двигаться в будущее. Именно поэтому я подала обращение к президенту с просьбой наконец, на 6 году действия закона (о декоммунизации. — RT), внести проект о переименовании (ликвидации/образовании) судов в соответствии с действующими названиями городов, районов, районов в городах населённых пунктов», — написала депутат.

Источник RT в пропрезидентской партии «Слуга народа» скептически отнёсся к данному запросу и его потенциальной пользе для государства.

«Инициативы наших депутатов продолжают удивлять. Предлагаю назвать суды, желательно на востоке или юге страны, именем Бандеры или Шухевича. Тут уже нечего стесняться. Лучше бы уважаемый депутат помогла бедным людям, которым часто не на что купить хлеб, или беженцам с Донбасса. Но гораздо же проще заниматься популизмом и просто менять названия судов. Кстати, на работу самих судов эта инициатива не повлияет», — рассказал собеседник RT.

В свою очередь, в офисе президента Украины напомнили, что для судебной системы страны вопрос названия судов не стоит на первом месте.

«Учитывая то состояние, в котором находится судебная системна на Украине, вопрос переименования судов даже не стоял на повестке дня. Президент Владимир Зеленский никогда не обращал на эту проблему внимания, сейчас у него есть более важные и актуальные задачи. Честно говоря, он даже «спускает на тормозах» начатую предыдущим президентом Петром Порошенко реформу декоммунизации», — рассказал источник RT в администрации президента Украины.

Кампания декоммунизации

Напомним, в мае 2015 года на Украине вступили в силу законы о декоммунизации. Они предусматривали переименование городов, населённых пунктов и улиц, названных в честь военных и государственных деятелей СССР, а также запрет на использование советской символики, а позднее — георгиевской ленты.

В рамках процесса декомунизации на Украине были демонтированы все учтённые памятники Ленину, а также переименованы 52 тыс. улиц. Также изменились названия ряда городов — Днепропетровск, названный в честь одного из руководителей УССР Григория Петровского, был переименован в Днепр. Дзержинск получил название Торецк, а Днепродзержинск стал Каменским.

Здание Верховной рады

РИА Новости

Кроме того, День Победы в Великой Отечественной войне трансформировался в две даты: День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая. При этом символом Дня скорби и примирения, отмечаемого 8 мая, стал красный мак, традиционный для стран британского Содружества наций.

В апреле экс-президент, ныне депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Пётр Порошенко заявил, что политика декоммунизации на Украине должна продолжаться, так как это «вопрос национальной безопасности».

«Имена палачей с карты Украины — вон, это не обсуждается» — это был незыблемый принцип, которого придерживалась наша команда, официально начиная декоммунизацию на Украине. Тогда мы первые сделали усилия, чтобы догнать на Украине то, что было сделано 25 лет назад в странах посткоммунистической Европы», — заявил бывший глава государства.

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Напомним, именно при администрации Порошенко были форсированы законы о декомуннизации и их выполнение.

«Эти законы, в частности, запретили советскую символику, открыли архивы советских спецслужб и признали борцами за независимость Украины УПА* и другие организации», — отметил экс-президент.

При этом он раскритиковал нынешнюю администрацию Зеленского, которая якобы совершила попытку «отката назад — от проспекта Бандеры до проспекта Московского».

«Декоммунизация была и до сих пор остаётся вопросом национальной безопасности, нравственным долгом перед миллионами украинцев, уничтоженных большевизмом, а также — знаком уважения к современным героям, которые сейчас защищают Украину от потомков сталинских палачей», — заявил Порошенко.

Несмотря на заявленную цель декоммунизации как отказа от советского наследия, на практике этот процесс направлен на всё, что напоминает об исторической связи Украины с Россией, отмечают эксперты. Так, до 1926 года Днепропетровск был Екатеринославом — в честь Святой Екатерины, но это имя городу власти не вернули.

В Киеве в 2016 году Московская площадь была переименована в Демеевскую, а упомянутый Московский проспект — в проспект Бандеры. В феврале этого года Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании проспекта (что и критиковал Порошенко). Однако позднее апелляционный суд удовлетворил ходатайства Киевского городского совета, националистической партии «Свобода» и Украинского института национальной памяти и признал переименование законным.

Это решение узаконило не только переименование Московского проспекта в проспект Бандеры, но и переименование улиц Баумана, Кутузова и Суворова.

Что касается замены названий украинских судов, источник RT в партии «Батькивщина» считает это показной деятельностью, которая пользовалась популярностью при предыдущей власти.

«Замена названий не требует никаких усилий — это самая простая реформа, которую можно себе представить. Делать же ничего не надо, зато вопросом занимается уже полпарламента. Ни о каком повышении уровня жизни населения при таком подходе не может быть и речи. Мне кажется, инициатор постановления опоздала — такой идее аплодировали бы в администрации предыдущего президента Петра Порошенко. Зеленский, насколько мне известно, относится к таким инициативам спокойно. Но в то же время он опасается конфликтовать с радикалами», — отметил собеседник RT.

Банальная идеология

По мнению ведущего научного сотрудника Российского института стратегических исследований Олега Неменского, депутатский запрос и решение Рады являются «обычным делом» для украинской политики.

«Сегодня подобный запрос является банальностью для украинской политики, ведь она основана на расправе над прошлым. Поскольку следы прошлого есть почти во всём, то избавляться от него можно бесконечно. Украинские политики не могут похвастаться какими-то реальными достижениями в области развития страны, поэтому увлечённо призывают народ к тому, чтобы избавиться от исторических символов и, соответственно, якобы ликвидировать причины, из-за которых государство терпит неудачи», — рассказал эксперт.

Владимир Зеленский

© REUTERS/Gleb Garanich

В действительности проблема Украины заключается не в том, что над ней довлеет прошлое, а в том, что все силы руководства Киева уходят на борьбу со своими историческими корнями, добавил Олег Неменский.

«В целом за этой декоммунизацией скрывается процесс всесторонней деградации социально-экономической основы существования украинского народа... У руководства Украины есть проект по борьбе с прошлым и нет плана на будущее. Это проявление чисто негативистской идентичности, которая направлена на разрушение своей исторической идентичности, корней, культуры, языка. При этом если что-то новое создаётся, то вопреки этой идеологи, а не благодаря ей», — пояснил политолог.

В свою очередь, политолог и экономист Александр Дудчак выразил мнение, что данный шаг является «имитацией государственной деятельности».

«Понятно, что это глупость, им просто нечем заняться. За семь лет они не построили ничего нового, только разрушили, это добирается и до судебной системы, вплоть до того, что названия меняют. Страшно представить, что же будет, когда они закончат с этим», — отметил собеседник RT.

Александр Дудчак добавил, что, вопреки утверждению депутата Василченко, Украина не движется в будущее, а «лишь уверенно идёт к феодализму, в котором, в принципе, уже и находится».

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).