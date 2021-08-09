Альянс в конце туннеля: как на Украине собираются ускорить своё вступление в НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил процесс вступления страны в НАТО с двусторонним копанием туннеля. По его словам, Киев не должен в одиночку прикладывать усилия: чтобы получить статус, иностранным партнёрам также следует активно работать над этим вопросом. При этом министр подчеркнул, что для Киева важно признание всеми европейскими странами того, что Украина не буферная зона между Россией и Западом. По мнению экспертов, подобные заявления рассчитаны больше на внутреннюю аудиторию, чтобы отвлечь её внимание от реальных проблем и создать видимость успешности политики Киева на международной арене.

Работа над вступлением Украины в НАТО должна осуществляться общими усилиями Киева и западных стран. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Это дорога с двусторонним движением. Это как копать туннель под водой — с обеих сторон начинают копать и в определённой точке встречаются», — сказал Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, иногда западные партнёры пытаются подгонять процесс, «как это было в 2013 году, когда они хотели соглашение об ассоциации подписать, а президент (Виктор. — RT) Янукович отказался». А иногда, отметил Кулеба, Киев выступает с какими-либо амбициозными идеями, и тогда уже партнёры «сдержанно на них реагируют».

По словам министра, он отвергает идею о том, что только одной из сторон нужно прилагать усилия.

«Я также отрицаю идею о том, что только мы должны что-то делать, а та сторона просто сидеть и нас ждать», — сказал глава украинской дипломатии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Reuters

© Gleb Garanich

Вместе с тем он признал, что вопрос о вступления в ЕС и НАТО довольно политизирован и некоторые страны были приняты в альянс авансом, не достигнув соответствия всем критериям членства.

«Любое решение состоит из технической работы и политического решения. Вопрос в том, какая из частей доминирует в этом коктейле. Когда речь идёт о членстве Украины в НАТО или ЕС, то вес политической составляющей намного больше, чем технической работы», — подчеркнул Кулеба.

По его мнению, процесс европейской и евроатлантической интеграции Украины ускорится только в том случае, если все западные партнёры единогласно признают республику частью своего мира.

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«Ключевой вопрос, который должно решить украинское государство в отношениях с Западом, прежде всего с НАТО и ЕС, простой и сложный одновременно — Запад должен признать, что Украина является частью Запада, что она не является восставшей провинцией русского мира, буферной зоной, срединным пространством между Западом и Россией», — подчеркнул министр иностранных дел.

При этом эксперты полагают, что добиться такого признания Украине вряд ли когда-нибудь удастся.

«Страны той же Восточной Европы рассматривают Украину как некие предмостные укрепления перед Россией», — отметил в интервью RT замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Той же точки зрения придерживается и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По его мнению, Европа никогда не будет воспринимать Украину как серьёзного игрока.

«Она является буферной зоной между Россией и ЕС с НАТО, поэтому она всегда будет в зоне геополитических интересов Запада. Властям Украины давно пора расстаться с иллюзиями по поводу того, что на Западе их ждут с распростёртыми объятиями», — заявил аналитик в беседе с RT.

Нескончаемый путь

Напомним, что сотрудничество Киева и Североатлантического альянса началось после распада СССР и провозглашения Украиной независимости. Так, сначала страна присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества в 1991 году, а три года спустя — к программе «Партнёрство ради мира». В дальнейшем, в 1997 году, украинское руководство подписало с блоком Хартию об особом партнёрстве. В те же годы была основана и Комиссия НАТО — Украина (КНУ).

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Спустя почти десять лет, в 2008 году, на саммите в Бухаресте было принято решение о принципиальной возможности вступления Украины в НАТО.

Вместе с этим украинские власти после госпереворота в 2014 году приняли в 2017-м закон, закрепивший в государственной политике планы по вступлению в НАТО и ЕС. Они также были зафиксированы в Конституции республики в 2019 году. И только летом 2020 года в альянсе предложили Украине статус участника Партнёрства расширенных возможностей НАТО.

Как пояснил RT Владимир Жарихин, этот статус не означает, что страны НАТО будут помогать Украине решать её проблемы.

«При этом он не гарантирует, что страны Запада будут решать проблемы Киева и отвоёвывать для него спорные территории», — добавил он.

Аналитики подчёркивают, что следующим логичным шагом должно было стать предоставление Украине Плана действий по подготовке к членству в НАТО, который готовит кандидатов к вступлению в альянс. Однако, уверены они, в ближайшем будущем такая перспектива маловероятна.

«Украину не возьмут ни в ЕС, ни в НАТО как минимум ближайшие десять лет, потому что вступление в Североатлантический альянс слишком многим обяжет самих членов альянса по отношению к Украине, в том числе в вопросе общения с Россией», — отметил Александр Михайлов.

Так, указал он, тот же Донбасс станет точкой соприкосновения уже не России и Украины, а России и НАТО, и, соответственно, уровень риторики уже будет горячим, что блоку и новой администрации президента США Джо Байдена не нужно.

«К тому же, учитывая, что экономика Украины находится в никудышном состоянии, европейские страны не собираются вкладывать за неё 2% от ВВП за членство в НАТО», — добавил Михайлов.

На уровне разговоров

Несмотря на это, разговоры во властных кругах Киева о присоединении к НАТО в последнее время активизировались. В частности, президент Украины Владимир Зеленский 23 июля ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о мерах по интеграции страны в НАТО. В документе прописано, что подготовка страны к вступлению в НАТО является важнейшей государственной задачей. В связи с этим предпринимаются такие шаги, как разработка системы перехода сектора безопасности и обороны на стандарты блока, организация обмена опытом с альянсом по противодействию гибридной войне, которую якобы ведёт Россия, разработка предложений по упрощению пограничного и таможенного контроля для военного и гражданского персонала иностранных подразделений, прибывающих на Украину на законных основаниях, и другие.

Помимо этого, СНБО 30 июля утвердил новую стратегию внешней политики. В ней выделены шесть приоритетных направлений, среди которых курс на членство в ЕС и НАТО, противодействие «агрессивной политике России» и продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

Совместные учения США и Украины

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© Gleb Garanich

Между тем в НАТО не торопятся предоставлять Украине место в альянсе. В частности, представитель немецкого кабмина Ульрике Деммер в апреле заявляла, что дальнейшие шаги по её членству в настоящее время не предусмотрены. Той же точки зрения придерживается и посол Германии на Украине Анка Фельдгузен, заявляя, что присоединение страны к блоку тормозит конфликт на юго-востоке, который может стать поводом для военной конфронтации с Россией.

«Потому что одно из преимуществ НАТО — 5-я статья Вашингтонского договора (статья о коллективной обороне, предусматривающая, что в случае нападения на одного из членов альянса все союзники становятся на его защиту. — RT). И все боятся быть с Россией в прямой войне», — сказала она в интервью украинскому изданию «Зеркало недели».

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В свою очередь, посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс считает, что приглашение в блок всё никак не поступает из-за отсутствия прогресса в институциональных реформах страны.

«С вовлечённостью Украины, её участием в операциях НАТО всё отлично, и прогресс очевиден. Но относительно институциональных реформ, которых требует членство, остаётся много работы — в некоторых сферах больше, чем у других. Одна из них — институциональная реформа в сфере обороны», — заявила Симмонс в беседе с BBC Украина 9 августа.

О недостаточной работе Киева в сфере реформ ранее в июне заявлял и сам генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«У нас есть различные программы по укреплению этических основ, которые во многом посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ… которые Украина уже начала, но нам нужно больше. Нам с ними (с украинцами. — RT) нужно сделать больше, чтобы обеспечить их полную реализацию», — приводило издание Defense News сообщение Столтенберга.

К тому же, указывал он, чтобы договориться о плане действий по членству (ПДЧ), необходим консенсус всех 30 стран-союзниц.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Reuters

© Kenzo Tribouillard

Справедливость замечаний об отсутствии подвижек в области украинских реформ отметил Александр Михайлов. По его словам, за последние семь лет в стране не произошло ничего, что свидетельствовало бы о каком-то экономическом росте или повышении социального обеспечения граждан. И в самом Киеве это прекрасно понимают, в связи с чем и пытаются отвлечь народ громкими заявлениями и масштабными планами, уверен эксперт.

«В Киеве понимают, что народ нужно чем-то «кормить», поэтому занимаются подобного рода пропагандой. Эти заявления рассчитаны прежде всего на внутреннее потребление, чтобы население верило, что когда-нибудь Украина войдёт в НАТО и все внутренние проблемы страны разрешатся», — отметил Михайлов.

Однако, как указал Владимир Жарихин, Запад в принятии окончательных решений по Украине в первую очередь будет исходить из собственных интересов, и в их перечень не входит перспектива военного противостояния с Россией.

«Страны Европы живут в реальном мире и видят реальное соотношение сил. Несомненно, страны НАТО будут учитывать мнение именно России, а не Украины, потому что она сильнее, важнее и при необходимости может создать значительно больше проблем Западной Европе, чем претензии Киева», — резюмировал Жарихин.