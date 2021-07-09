Глава МИД Украины выразил претензию к НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба упрекнул НАТО в том, что альянс считается с мнением России при вопросе членства Украины в организации.

«Мы слышим заявления, что Россия не имеет права голоса во взаимоотношениях Украины и НАТО, но в то же время мы слышим за закрытыми дверями и выключенными микрофонами, что это не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины, поскольку «мы должны считаться с Россией», — заявил Кулеба на пресс-конференции в Вильнюсе, трансляция шла на странице МИД Литвы в Facebook.

По его словам, украинская сторона понимает, что «так функционирует политика».

В то же время он призвал не упрекать Украину в недостатке реформ.

Ранее спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай заявил, что проведение реформ не может гарантировать Украине членство в НАТО.