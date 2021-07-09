Глава МИД Украины выразил претензию к НАТО
- Reuters
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«Мы слышим заявления, что Россия не имеет права голоса во взаимоотношениях Украины и НАТО, но в то же время мы слышим за закрытыми дверями и выключенными микрофонами, что это не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины, поскольку «мы должны считаться с Россией», — заявил Кулеба на пресс-конференции в Вильнюсе, трансляция шла на странице МИД Литвы в Facebook.
По его словам, украинская сторона понимает, что «так функционирует политика».
В то же время он призвал не упрекать Украину в недостатке реформ.
Ранее спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай заявил, что проведение реформ не может гарантировать Украине членство в НАТО.