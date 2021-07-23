Зеленский ввёл в действие решение Совбеза о мерах по интеграции в НАТО
- globallookpress.com
«Ввести в действие решение СНБО от 4 июня 2021 года «О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.
В решении СНБО указано, что подготовка страны к вступлению в НАТО является очень важной государственной задачей.
Украина принимает меры для интенсификации взаимодействия с НАТО.
Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в интервью Politique Internationale заявил, что, по оценкам российской стороны, Украина вряд присоединится к ЕС и НАТО в обозримом будущем.