Зеленский ввёл в действие решение Совбеза о мерах по интеграции в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о мерах по интеграции страны в НАТО.

«Ввести в действие решение СНБО от 4 июня 2021 года «О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.

В решении СНБО указано, что подготовка страны к вступлению в НАТО является очень важной государственной задачей.

Украина принимает меры для интенсификации взаимодействия с НАТО.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в интервью Politique Internationale заявил, что, по оценкам российской стороны, Украина вряд присоединится к ЕС и НАТО в обозримом будущем.