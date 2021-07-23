Зеленский ввёл в действие решение Совбеза о мерах по интеграции в НАТО

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о мерах по интеграции страны в НАТО.
Зеленский ввёл в действие решение Совбеза о мерах по интеграции в НАТО
  • globallookpress.com

«Ввести в действие решение СНБО от 4 июня 2021 года «О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора», — говорится в сообщении на сайте президента Украины.

В решении СНБО указано, что подготовка страны к вступлению в НАТО является очень важной государственной задачей.

Украина принимает меры для интенсификации взаимодействия с НАТО.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в интервью Politique Internationale заявил, что, по оценкам российской стороны, Украина вряд присоединится к ЕС и НАТО в обозримом будущем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить