Козак прокомментировал возможность вступления Украины в ЕС и НАТО

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в интервью Politique Internationale заявил, что, по оценкам российской стороны, Украина вряд присоединится к ЕС и НАТО в обозримом будущем.

Текст интервью опубликовало посольство России во Франции.

«Мяч на стороне ЕС и НАТО. По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в обозримом будущем», — заявил он.

При этом Козак отметил, что вопрос вступления в альянсы является исключительным суверенным правом Украины.

Он добавил, что Россия в этих условиях может разъяснить последствия для политических и экономических отношений двух стран.

«С тем, чтобы выбор Киева был осознанным. В этом наша прагматичная позиция», — объяснил замглавы администрации президента России.

Также Козак заявил, что попытки разрешить конфликт в Донбассе военным путём будут иметь разрушительные последствия для Украины.