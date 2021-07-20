Козак прокомментировал возможность вступления Украины в ЕС и НАТО
- Reuters
Текст интервью опубликовало посольство России во Франции.
«Мяч на стороне ЕС и НАТО. По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в обозримом будущем», — заявил он.
При этом Козак отметил, что вопрос вступления в альянсы является исключительным суверенным правом Украины.
Он добавил, что Россия в этих условиях может разъяснить последствия для политических и экономических отношений двух стран.
«С тем, чтобы выбор Киева был осознанным. В этом наша прагматичная позиция», — объяснил замглавы администрации президента России.
Также Козак заявил, что попытки разрешить конфликт в Донбассе военным путём будут иметь разрушительные последствия для Украины.