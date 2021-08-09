На Украине анонсировали визит Меркель в Киев 22 августа

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Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель 22 августа посетит Киев, где намерена встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.
На Украине анонсировали визит Меркель в Киев 22 августа
  • Reuters

«22 августа действительно состоится визит Ангелы Меркель на Украину, это уже подтверждено немецкой стороной. Сейчас визит готовится на рабочем уровне», — приводит УНИАН его слова.

Подоляк отметил, что стороны намерены обсудить вопросы «о мире в Донбассе», а также безопасности «в более широком смысле, в том числе и в газовой сфере».

Ранее сообщалось, что первый официальный визит Владимира Зеленского в Соединённые Штаты состоится 30 августа

Украинский лидер заявлял, что ожидает содержательного разговора с президентом США Джо Байдена о Донбассе и реформах.

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